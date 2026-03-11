No habrá descanso este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante el jueves 12 y el viernes 13 de marzo, el Frente Frío número 40 recorra lentamente el noreste del territorio nacional. El resultado: lluvia, granizo, viento y frío que no darán tregua en buena parte del país. Se espera un evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 80 km/h en las costas de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Este tipo de fenómeno, conocido popularmente como “norte”, es uno de los más peligrosos para la navegación y las comunidades costeras del Golfo de México. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que las lluvias intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Autoridades de Protección Civil recomiendan evitar el mar abierto y permanecer alejado de zonas costeras y ribereñas durante el episodio. El sureste del país será la región más golpeada durante los próximos dos días según el pronóstico. Para el jueves y viernes, se anticipan lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, junto con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la Península de Yucatán. Como si la lluvia no fuera suficiente, el descenso de temperaturas será brutal en las zonas montañosas. Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 °C en sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz; y de 0 a 5 °C en zonas altas de Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.