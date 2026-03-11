Cuando Hernán Cortés piso México en 1519, no imaginaba que la sangre de los grandes tlatoanis mexicanas seguiría corriendo siglos después entre millones de personas. Dos años más tarde, en 1521, la caída de Tenochtitlan puso fin al Imperio Mexica, pero no a su linaje. Hoy, investigadores y genealogistas estiman que alrededor de 300 personas descienden directamente de Moctezuma Xocoyotzin, el gran tlatoani que gobernaba Tenochtitlan cuando llegaron los españoles. Pero el alcance del linaje va más allá: los apellidos que surgieron de esa fusión de mundos se reparten por todo el país y pueden estar en tu propia familia. Si llevas uno de los siguientes seis apellidos, la historia te tiene reservada una sorpresa extraordinaria. El linaje del Imperio Mexica que aún pervive hunde sus raíces en los tres últimos tlatoanis del Imperio. Moctezuma Xocoyotzin fue el primero en enfrentar a los invasores; a su muerte, el poder recayó en su hermano Cuitláhuac, quien apenas gobernó ochenta días antes de sucumbir a la viruela traída por los conquistadores. El relevo lo tomó Cuauhtémoc —cuyo nombre en náhuatl significa “El águila que desciende”—, el joven guerrero que resistió hasta el final y fue capturado el 13 de agosto de 1521, fecha que marcó el fin oficial. A pesar de la derrota, los descendientes de estos tres gobernantes conservaron un estatus privilegiado dentro de la Nueva España. Sus hijos e hijas fueron reconocidos como nobleza indígena, lo que les permitió mantener tierras, títulos y, sobre todo, continuar su linaje. Los registros identificaron seis apellidos que aparecen de manera recurrente entre los descendientes conocidos de los tlatoanis. Que su origen sea español no resta mérito a su vínculo con la nobleza mexica: son el resultado directo del mestizaje que definió a la nación. Si tu familia porta alguno de ellos, es muy posible que en tu árbol genealógico convivan la nobleza española y la grandeza del Imperio Mexica: