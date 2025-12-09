La familia detrás de uno de los mayores imperios comerciales de México.

En el mundo de los negocios de México existen apellidos que son sinónimo de éxito y fortuna: los Slim, Larrea o Salinas Pliego son algunos ejemplos. Sin embargo, existe un poderoso clan familiar que, operando con un perfil mediático mucho más discreto, logró amasar una de las fortunas más impresionantes de América Latina.

Se trata de los dueños de una de las cadenas de tiendas departamentales más omnipresentes del país. De acuerdo al Índice de Multimillonarios de Bloomberg la familia acapara una verdadera fortuna en su patrimonio, colocándolos en la cima de la élite empresarial.

La familia que pocos conocen pero es una de las más millonarias del país

El imperio en cuestión es el de la familia Coppel. Específicamente, se puede nombrar a los cinco hermanos Coppel Luken: Enrique, Rubén, Alberto, José y Agustín. A pesar de no figurar constantemente en los reflectores internacionales, el patrimonio conjunto de estos hermanos asciende a la astronómica cifra de u$s 43.200 millones.

Cuando se analiza la fortuna bajo el control de la familia, y no sus dueños individuales, su peso financiero rivalizaría directamente con las fortunas más grandes del continente. El éxito de su modelo de negocio, basado en el crédito al consumo y el retail masivo, ha convertido a su apellido en sinónimo de comercio en México.

Cuánto dinero tiene cada hermano

Lo que distingue a este caso es la distribución equitativa de la riqueza entre los herederos del imperio comercial. Según los datos financieros más recientes, cada uno de los hermanos posee una fortuna individual estimada en u$s 7.200 millones .

La empresa Coppel le representa una inmensa fortuna a todos los miembros de la familia.

Este nivel de riqueza individual los colocaría cómodamente por encima de muchos empresarios que sí figuran en listas de prestigio global. Si bien el capital de los Coppel se diluye técnicamente entre los cinco hermanos, el control corporativo permanece sólido.

El origen de este capital proviene de Grupo Coppel, una empresa que nació en Sinaloa y que ha logrado permear en la clase media y popular de México como pocas marcas.

Diversificación : No solo dominan la venta de muebles y ropa; su brazo financiero, BanCoppel, es uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito en el país.

Afore : También gestionan una de las administradoras de fondos para el retiro más grandes, Afore Coppel.

Presencia : Cuentan con más de 1.700 puntos de venta distribuidos por todo el territorio nacional.

El liderazgo actual recae principalmente en Agustín Coppel Luken, quien funge como presidente y director general, manteniendo la visión de negocio que inició su padre, Enrique Coppel Tamayo, y que hoy los consolida como los “multimillonarios silenciosos” de México.