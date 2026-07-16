La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) detectó un incremento de entre 5 y 10% en los casos de montachoques durante el primer semestre del año, con base en reportes de aseguradoras que operan en el Valle de México, por lo que reforzó el trabajo con autoridades para combatir esta modalidad de extorsión y llamó a los automovilistas a denunciar estos hechos como un delito.

En conferencia de prensa, Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, explicó que, si bien aún no existe una estadística nacional consolidada sobre este fenómeno, las compañías aseguradoras ya observan un aumento en este tipo de incidentes.

“No tenemos los números precisos. Hemos visto algunos incrementos, de acuerdo a lo que nos han comentado nuestras asociadas, entre 5 y 10% este semestre, pero es resultado simplemente de una muestra en el Valle de México”, señaló.

La directiva explicó que, precisamente por la falta de información puntual, la asociación trabaja con autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México para identificar con mayor precisión el modus operandi de estos grupos y dimensionar el problema.

“Nos hemos puesto a trabajar con Ciudad de México y con el Estado de México para tratar de tener información mucho más clara, modus operandi, etcétera”, destacó.

Los delincuentes buscan vehículos sin seguro

Norma Rosas explicó que los montachoques suelen elegir como víctimas a conductores que no cuentan con una póliza de seguro, ya que son más vulnerables a las amenazas y tienen mayores incentivos para entregar dinero en el momento.

“Los montachoques buscan vehículos que no cuenten con seguro, pues para que tengan un incentivo a pagar o se sientan más vulnerables”, señaló.

En contraste, dijo, cuando el conductor informa que ya dio aviso a su aseguradora y que un ajustador se dirige al lugar del incidente, las posibilidades de que prospere la extorsión disminuyen.

Durante la presentación, la directora general de la AMIS recordó que esta modalidad suele caracterizarse por maniobras intencionales para provocar un choque menor, frenados repentinos, invasión deliberada del carril y actitudes agresivas para presionar a la víctima a entregar efectivo sin permitir la intervención de autoridades o aseguradoras.

Ante este escenario, insistió en que la prioridad debe ser proteger la integridad física de los ocupantes del vehículo.

“Nunca entregues dinero ni bienes a quienes intenten resolver el incidente mediante amenazas o presión”, dijo.

Asimismo, recomendó permanecer dentro del automóvil cuando las condiciones de seguridad lo permitan, llamar al 911, contactar de inmediato a la aseguradora y señalar expresamente que se trata de una posible extorsión para activar los protocolos correspondientes.

Incluso destacó que las cámaras instaladas en los vehículos pueden convertirse en una prueba importante y, en algunos casos, inhibir la actuación de los delincuentes al percatarse de que están siendo grabados.

La directora de la AMIS destacó que la Ciudad de México ya tipifica los montachoques como una modalidad de extorsión, lo que permitirá fortalecer la persecución de este delito, y confió en que este criterio pueda extenderse al resto del país.

Además, señaló que las aseguradoras también han fortalecido sus protocolos de actuación y el uso de tecnología para proteger tanto a sus asegurados como a los ajustadores que atienden este tipo de incidentes.

Robo de autos a la baja

En la misma conferencia, la AMIS informó que el robo de vehículos asegurados en el país disminuyó 16.2% durante los últimos 12 meses, al pasar de 60,698 a 50,891 unidades.

En promedio, indicó, se roban 139 vehículos asegurados al día, mientras que la proporción de robos cometidos con violencia descendió de 57.9% a 53%, el nivel más bajo registrado en los últimos cinco años.