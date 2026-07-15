Durante el cierre de mercados de este miércoles, 15 de julio de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.93, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.02% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.95 pesos y un mínimo de 19.88 pesos.

En la última semana, la cotización del euro mostró una variación de -0.65% y en el último año acumula -8.15%, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días la cotización del euro mostró un sesgo bajista: predominaron las caídas sobre las subidas, con un breve repunte a mitad del período y un cierre débil tras dos jornadas consecutivas a la baja.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.72%, es menor que la volatilidad anual del 5.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en comparación con los días anteriores ha sido favorable. En los últimos dos días, la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, reflejando un interés creciente en la economía europea.

En contraste, la estabilidad previa se ha visto superada, lo que indica un cambio en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere que los inversores están confiando más en el Euro, lo que podría llevar a un fortalecimiento continuo si se mantiene la confianza.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.