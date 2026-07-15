Durante el cierre de mercados de este miércoles, 15 de julio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.39, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.08% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.41 pesos y un mínimo de 12.38 pesos.

La cotización del dólar canadiense muestra una leve caída semanal de -0.08% y un descenso anual de -6.13%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense encadenó tres caídas, dos alzas, tres caídas y dos alzas, con elevada volatilidad y un saldo acumulado ligeramente negativo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.30%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es igual a 2. En comparación con los días pasados, esta alza se ha mantenido constante durante dos días consecutivos, lo que refleja una mayor confianza en la moneda.

El aumento en la cotización del Dólar canadiense puede estar relacionado con diversos factores, como la fortaleza de la economía canadiense o cambios en las políticas monetarias. Esto puede ser una señal de un entorno económico favorable que podría atraer inversiones.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.