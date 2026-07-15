De cara a su décimo aniversario en México, Uber Eats nombró a Grace Schiodtz como nueva directora general de la compañía en el país. De acuerdo con la empresa, su llegada marca el inicio de una nueva etapa para la próxima década de la plataforma, conformada por los negocios asociados, los repartidores y los millones de usuarios que hoy cuentan con sus restaurantes, supermercados y tiendas favoritas a un clic de distancia.

Hasta ahora, Daniel Colunga era quien dirigía la operación de México, aunque su rol es de director regional de Uber Eats para Latinoamérica. El directivo expresó en el comunicado del nombramiento: “Grace combina una profunda comprensión de nuestra compañía con una visión clara sobre el futuro de la industria. Su experiencia liderando iniciativas de crecimiento e innovación, será clave para seguir generando valor para usuarios, negocios asociados y repartidores en México. Estamos muy entusiasmados de verla asumir este reto”.

Con más de 15 años de experiencia en estrategia y desarrollo de negocios, Schiodtz ha ocupado diversos cargos de liderazgo en Uber a nivel regional y global, donde impulsó iniciativas clave para el crecimiento e innovación de Uber Eats. Recientemente, se desempeñó como directora global de estrategia y planeación para la vertical de retail.

“Me entusiasma y llena de orgullo asumir este reto en un momento tan especial para Uber Eats en México, en el que hemos acompañado millones de historias de crecimiento, emprendimiento y conexión”, explicó Schiodtz, quien es licenciada en Ingeniería Comercial por la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con un MBA de Cornell University.

Desde su arranque de operaciones, Uber Eats ha acompañado la transformación de la vida cotidiana de millones de personas en México. Lo que comenzó solo con 500 restaurantes hoy conecta a más de 60,000 negocios asociados, más del 60% de ellos, pequeñas y medianas empresas (pymes), a través de categorías como restaurantes, supermercados, farmacias, florerías, tiendas de conveniencia, entre otras, consolidándose como la plataforma de delivery con mayor presencia geográfica en el país.

Asimismo, conecta cada año a más de 25 millones de usuarios y genera oportunidades económicas para más de 300,000 personas.

“Mi compromiso es seguir impulsando las innovaciones y oportunidades que definirán la próxima década, particularmente para las miles de pymes, repartidores y emprendedores que forman parte de nuestra app”, añadió Schiodtz.

Uber Eats informó también que para su décimo aniversario, prepara una serie de iniciativas para reconocer el impacto que la plataforma ha tenido en la economía local y en la industria gastronómica y de retail, incluyendo una nueva edición del foro Future of Food, los Premios Uber Eats 2026 y otros anuncios previstos para la segunda mitad del año.

Este 2026 Uber ha hecho cambios en su directiva. En marzo, Félix Olmo asumió como nuevo director general de movilidad de Uber en México, en sustitución de Juan Pablo Eiroa.