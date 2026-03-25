El Gobierno del Estado de Jalisco anunció una política para garantizar el acceso a una tarifa preferencial de 5 pesos en el transporte público para las y los estudiantes de todos los niveles educativos, tanto de instituciones públicas como privadas. La medida elimina cualquier requisito excluyente y estará vigente durante todo el sexenio, con el objetivo de mantener a los jóvenes jaliscienses en las aulas. “Quiero dejar muy claro los distintos métodos con los cuales ustedes van a poder acceder a esta tarifa, que tiene como objetivo mantener a las y los jóvenes de Jalisco en las aulas de clase preparándose para el futuro”, afirmó Pablo Lemus, gobernador del estado. El costo del transporte es uno de los obstáculos más comunes que enfrentan miles de jóvenes que asisten diariamente a escuelas y universidades en Jalisco, y que en muchos casos determina la continuidad de sus estudios. Ante este escenario, la movilidad estudiantil se convierte en un eje fundamental para el desarrollo educativo y la permanencia escolar, por lo que la medida busca que el traslado diario no represente una barrera insalvable para las familias. El acceso a la tarifa está diseñado para ser práctico y sin complicaciones, con varios métodos de pago ya disponibles en el sistema de transporte de Jalisco. La tarjeta de Mi Pasaje seguirá funcionando sin cambios, permitiendo que quienes ya cuentan con ella continúen recibiendo el beneficio de manera automática. También está disponible la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, con las mismas ventajas y compatible con las diferentes rutas del transporte público estatal. Otras opciones son la tarjeta Yo Jalisco, integrada al sistema de pagos electrónicos del estado, y la credencial universitaria con chip de la Universidad de Guadalajara, que también funciona como medio de pago. “De aquí a todo el sexenio podrán utilizar la tarjeta Yo Jalisco, la tarjeta de la Universidad de Guadalajara o la Tarjeta Única. Cualquiera de estos métodos de pago les dará la tarifa preferencial de cinco pesos a las y los estudiantes de todo el estado de Jalisco durante todo mi sexenio”, explicó Pablo Lemus. Cualquiera de estos mecanismos garantiza que cada estudiante pague cinco pesos por viaje, sin distinción de escuela pública o privada y sin necesidad de realizar trámites adicionales. La flexibilidad en los métodos de pago facilita la adopción masiva de la medida y refuerza el compromiso de las autoridades con la permanencia escolar en todo el estado. Reducir la carga económica del transporte no solo alivia el presupuesto familiar, sino que también incentiva a que más jóvenes permanezcan en las aulas. Según datos oficiales, miles de estudiantes en Jalisco se benefician actualmente de la tarifa preferencial, lo que repercute directamente en la disminución de la deserción escolar por motivos económicos.