Las autoridades de tránsito de Nueva York confirmaron en qué situaciones puede suspenderse una licencia de conducir después de que su portador haya estado involucrado en un accidente de tránsito.

La medida forma parte de las funciones de la Unidad de Revisión Médica del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV), que se encarga de evaluar cuándo una condición de salud podría interferir con la conducción.

Cuándo puede quitarse una la licencia de conducir tras un accidente

De acuerdo con la normativa del DMV, la Unidad de Revisión Médica recibe notificaciones cuando un informe policial de accidente señala que el siniestro pudo haber sido causado por alguna de las siguientes circunstancias

Pérdida de conciencia

Haberse quedado dormido al volante

Fatiga o somnolencia

Enfermedad

Uso de medicamentos recetados

Discapacidad física o mental

Cuando el informe menciona alguna de estas condiciones, el DMV puede solicitar documentación médica para determinar si la persona puede seguir conduciendo de manera segura. De no presentarse, la licencia puede ser suspendida.

La licencia de conducir puede ser suspendida si no se presenta la documentación correspondiente. Shutterstock

Cuál es el caso más severo de todos

Las reglas son especialmente estrictas cuando el reporte policial indica que el accidente fue provocado por una pérdida de conciencia.

En esos casos, la licencia de conducir será suspendida hasta que el conductor presente la documentación médica requerida y esta sea revisada por las autoridades. Después de que se entreguen los documentos, el DMV puede exigir

Una entrevista de evaluación

Un examen de visión

Una prueba escrita

Un examen práctico de conducción

La suspensión sólo puede levantarse cuando el proceso de revisión se completa.

Información clave: los médicos también pueden dar inicio al proceso de suspensión de la licencia

La normativa permite que un médico informe al DMV cuando considera que una condición médica puede afectar las habilidades de conducción de una persona.

En estos casos, la licencia de conducir puede quedar suspendida hasta que un profesional certifique que la condición fue tratada, controlada y que el conductor puede manejar de forma segura.