El pasado 2 de enero, México comenzó el alistamiento para el Servicio Militar Obligatorio, un deber que ahora deben cumplir los varones que alcanzan sus 18 años y residan tanto en el país como en el extranjero. En ese marco, los nacidos en 2008 que se encuentren viviendo en Estados Unidos, tendrán que acercarse a un Consulado y realizar el trámite correspondiente para recibir su cartilla militar. “La Ley del Servicio Militar Nacional en su Artículo 11, considera que los mexicanos en edad militar tienen la obligación de inscribirse en nuestros Consulados en el extranjero”, indican las autoridades mexicanas. Esto compete a cualquier varón mexicano de entre 18 y 40 años. Los mexicanos que alcancen sus 18 años durante 2026 y residan en Estados Unidos tendrán que alistarse al Servicio Militar antes el 15 de octubre. Para cumplir con su deber, tendrán que acudir a su Oficina Consular y entregar los siguientes documentos Las autoridades indican que, quienes deban gestionar este trámite gratuito, tendrán que presentarse para la toma de fotografía “sin barba, con el bigote recortado a la altura del labio superior, cabello corto, sin patillas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones; y con camisa blanca o de color claro”. Una vez se haya completado el trámite, las autoridades expedirán una “Constancia de Recepción de Cartilla” que funciona como evidencia de que se están cumpliendo las obligaciones militares. La Cartilla de Identidad del S.M.N. que recibirán los residentes en el extranjero contiene una matrícula iniciada con la letra Z, que los diferencia de quienes se alistan desde México. Esto es importante porque cuando el mexicano vive en el exterior no debe realizar el entrenamiento militar en los cuarteles, sino que permanecen bajo el estatus administrativo de “a disponibilidad”. “El Servicio Militar Nacional en los Consulados de México se cumple ‘A disponibilidad’ permaneciendo bajo control administrativo y a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante un año, a través de las Representaciones Consulares de México en el Extranjero”, se especifica. Una vez se haya cumplido este plazo, las autoridades entregarán la hoja de liberación, que acredita la finalización de esta obligación.