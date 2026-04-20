Las reglas para obtener y mantener licencias de conducir en Estados Unidos incorporan nuevos controles vinculados al estatus migratorio, especialmente en el ámbito del transporte profesional. Las autoridades federales avanzan con una directiva que impacta directamente en miles de conductores. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA), junto al Departamento de Transporte de Estados Unidos, estableció que los estados deberán emitir licencias comerciales (CDL) únicamente a personas con un estatus migratorio verificable basado en empleo. La medida apunta específicamente a las licencias comerciales, utilizadas por conductores de: El nuevo criterio exige que el conductor: Los conductores que no regularicen su situación pueden enfrentar: