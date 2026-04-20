Este lunes, 20 de abril de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.3868 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.17%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.21%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -7.75% en su valor. En México, en los últimos 10 días, la cotización del euro en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis días de descenso. sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento y estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían influir en la percepción general de la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 1.75%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento constante en su valor durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este crecimiento en la cotización del Euro puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones en la región. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.