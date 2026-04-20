La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.68 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 20 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.15% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 1.20%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.88% en su valor. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja en 4 ocasiones, seguida de un aumento en 3 días y manteniéndose estable en 3 oportunidades. esta fluctuación sugiere una cierta inestabilidad en el mercado, con un predominio de caídas que podría reflejar factores económicos subyacentes. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.04%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 8.34%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza puede ser atribuida a factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. Esto podría generar confianza en los inversores y un mayor interés en el Dólar canadiense. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense indica un clima económico favorable que podría continuar atrayendo inversiones en el futuro cercano. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.