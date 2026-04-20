Con el objetivo de reducir accidentes y reforzar la seguridad vial, las autoridades confirmaron la instalación de un sistema tecnológico que impactará directamente en miles de conductores. La medida ya genera debate, pero lo cierto es que los nuevos controles de velocidad en Los Ángeles comenzarán a verse en las calles antes de lo esperado. El proyecto contempla la instalación de 125 cámaras de vigilancia en Los Ángeles, distribuidas estratégicamente en toda la ciudad. La decisión no es aleatoria: los dispositivos estarán ubicados en zonas con alto flujo vehicular y donde se registran más accidentes. Según el plan oficial, los equipos se repartirán en los 15 distritos municipales, cubriendo áreas clave como Hollywood, el centro urbano, la costa oeste, el Valle de San Fernando y zonas del sur y este de la ciudad. Además, se priorizarán sectores sensibles como cercanías de escuelas, espacios frecuentados por adultos mayores y corredores con antecedentes de siniestralidad. El cronograma ya está en marcha. La instalación de las cámaras se realizará entre abril y julio de 2026, junto con una fase inicial de pruebas técnicas para ajustar el sistema. Sin embargo, las sanciones no llegarán de inmediato. Primero habrá un período de adaptación en el que los conductores recibirán advertencias. Recién hacia finales de 2026 comenzarán a aplicarse multas automáticas por exceso de velocidad. Este esquema busca generar un cambio progresivo en la conducta de manejo antes de endurecer las penalizaciones. El sistema funcionará de forma automatizada: las cámaras detectarán infracciones, registrarán la patente del vehículo y emitirán sanciones económicas al titular. Las multas variarán según la gravedad del exceso de velocidad, con valores que pueden escalar significativamente en los casos más extremos. Detrás de esta medida hay un objetivo claro: reducir el número de accidentes. Las autoridades sostienen que el exceso de velocidad está vinculado a una proporción importante de muertes viales, por lo que este sistema apunta a modificar hábitos de conducción en toda la ciudad.