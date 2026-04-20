El color negro es uno de los más usados en el guardarropa de millones de personas en el mundo, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué dice de quien lo lleva. La psicología del color, disciplina que estudia el impacto de los colores en las emociones, percepciones y comportamiento humano, tiene respuestas que van mucho más allá de la moda. Y cuando se trata del negro, los significados son tan amplios como contradictorios. Desde la perspectiva psicológica, el negro carga con connotaciones históricamente negativas. Según el portal Psicología y Mente, fundado por tres graduados en Psicología de la Universitat de Barcelona, este color está vinculado con la oscuridad, lo desconocido y lo aterrador. Para el psicólogo Óscar Castillero Mimenza lo resume así en uno de sus artículos: es un color “asociado a lo que nos da miedo y a lo que no podemos ver”, y culturalmente aparece ligado a la muerte, el sufrimiento y la tristeza. Sin embargo, el mundo de la moda reescribió ese relato hace décadas. Para el universo de las pasarelas, el negro es un color que evoca sofisticación y elegancia, y su mayor virtud es su versatilidad: trasciende todas las épocas y tendencias, combina con casi todo y funciona para cualquier ocasión. Esa dualidad entre el peso simbólico del negro y su dominio en el armario contemporáneo no es una contradicción: es precisamente lo que lo convierte en un color fascinante. Al no tener saturación y ser considerado neutro, el negro actúa como un lienzo sobre el que cada persona proyecta su propio significado. Sus matices transmiten sobriedad y sutileza, pero también permiten que quien lo viste construya su propia narrativa. Un dato que ilustra esa polisemia del negro es la coexistencia de comunidades radicalmente distintas que comparten la preferencia por este color o los tonos oscuros. Los punk lo adoptaron como símbolo de protesta y rebeldía frente al orden establecido. Los menonitas, en cambio, lo usan como expresión de discreción, humildad y devoción religiosa. Mismo color, mensajes opuestos: una prueba de que el significado no está en el tono, sino en quien lo porta y el contexto que lo rodea. Esto lleva a una conclusión de que no existe una única respuesta a qué significa vestir de negro. La psicología del color ofrece marcos interpretativos, pero la personalidad individual, los grupos de pertenencia y las influencias culturales de cada persona moldean el mensaje final. Alguien que viste de negro todos los días puede estar expresando elegancia, luto, rebeldía, austeridad o simplemente comodidad. En última instancia, el negro es quizás el color que mejor refleja la complejidad humana al estar cargado de simbolismo milenario, reinventado por la moda y resignificado por cada cultura y subcultura que lo adopta.