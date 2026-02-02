El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó un beneficio exclusivo para los jóvenes de México. Se trata del Seguro Facultativo, el cual ofrece atención médica sin costo a millones de estudiantes en el país, un mecanismo de aseguramiento que con el paso de los años amplió su alcance y simplificado el acceso a los servicios de salud.

Este esquema se consolidó como una opción fundamental de atención médica para jóvenes inscritos en instituciones públicas que no cuentan con otra forma de seguridad social, garantizándoles servicios médicos durante el periodo en que cursan sus estudios.

Conoce los detalles de este nuevo beneficio y sácale provecho, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios del IMSS a nivel nacional.

¿Qué es el Seguro Facultativo del IMSS?

El Seguro Facultativo, identificado como Modalidad 32, está dirigido principalmente a estudiantes de nivel medio superior, licenciatura y posgrado que cursan estudios en escuelas públicas.

Se creó en junio de 1987, cuando un Acuerdo Presidencial estableció la obligación del IMSS de otorgar servicios de salud a los alumnos. Más adelante, en septiembre de 1998, dicho acuerdo fue reemplazado por un decreto presidencial emitido durante la administración de Ernesto Zedillo, el cual continúa vigente con adecuaciones operativas.

En la actualidad, este seguro forma parte del Régimen Voluntario del IMSS. Aunque su activación requiere la solicitud del interesado, se trata de la modalidad con mayor cobertura dentro de este régimen.

¿El Seguro Facultativo tiene algún costo?

El acceso al Seguro Facultativo es totalmente gratuito para los estudiantes . No se realizan pagos ni aportaciones, ya que su financiamiento corre a cargo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para determinar el costo operativo, el IMSS utiliza la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y aplica un factor del 1.723% por cada estudiante asegurado. A modo de referencia, en 2024 el costo diario por alumno fue de aproximadamente 1.87 pesos, monto que no es cubierto por el beneficiario.

¿Quiénes pueden acceder al Seguro Facultativo?

Este esquema está destinado a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado inscritos en instituciones públicas que no cuenten con otro sistema de aseguramiento médico. Entre las instituciones participantes se encuentran:

UNAM

IPN

Universidad Nacional Rosario Castellanos

Universidad Abierta y a Distancia de México

Además, el Seguro Facultativo es utilizado por organismos como el propio IMSS y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para otorgar cobertura médica a familiares de sus trabajadores , incluyendo:

Cónyuges Hijos estudiantes Personas con discapacidad En determinados casos, padres o hermanos que dependan económicamente del asegurado

De forma más reciente, este esquema también se extendió a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, enfocado en personas de entre 18 y 29 años que participan en procesos de capacitación laboral.

¿Qué servicios cubre el Seguro Facultativo?

La cobertura del Seguro Facultativo se limita al Seguro de Enfermedades y Maternidad, lo que permite el acceso a servicios médicos esenciales sin costo. Entre las prestaciones incluidas se encuentran:

Consultas médicas Estudios de laboratorio Rayos X Suministro de medicamentos Hospitalización Intervenciones quirúrgicas Atención preventiva

En el caso de mujeres embarazadas, el seguro cubre la atención médica, farmacéutica y hospitalaria durante el embarazo y hasta el alta médica tanto de la madre como del recién nacido. Posteriormente, el menor deberá contar con otro esquema de aseguramiento.

Este seguro es individual e intransferible y permanece vigente mientras el beneficiario conserve su condición de estudiante o aprendiz dentro de los programas autorizados.

¿Cómo tramitar el Seguro Facultativo del IMSS?

Para acceder a este beneficio, el primer requisito es contar con un Número de Seguridad Social. Este puede obtenerse de manera presencial en la subdelegación del IMSS correspondiente al domicilio del solicitante, presentando identificación oficial, acta de nacimiento y un correo electrónico.

Se puede hacer el trámite online a a través del portal oficial o la aplicación móvil del IMSS, utilizando la CURP, un comprobante de domicilio y un correo electrónico vigente.

Una vez obtenido el NSS, el estudiante debe proporcionarlo a su institución educativa, la cual se encarga de completar el registro ante el IMSS y activar el Seguro Facultativo para que el beneficiario pueda acceder a los servicios médicos.