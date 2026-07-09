Medida oficial | Estas personas podrían ser sancionadas si salen enfermas a la calle

Crisis sanitaria en Colombia | Más de 4.100 IPS han cerrado y se deteriora el acceso a servicios de salud, según informe

Aunque salir a la calle con una enfermedad común no constituye un delito en Colombia, la situación cambia cuando existe una medida sanitaria emitida por las autoridades para controlar una epidemia o una emergencia de salud pública.

En esos casos, el Código Penal colombiano prevé sanciones para quienes desacaten las disposiciones oficiales o pongan en riesgo la salud de la población mediante conductas que favorezcan la propagación de una enfermedad.

¿Quiénes podrían ser sancionados?

Las sanciones no recaen sobre cualquier persona enferma que salga de su casa, sino sobre quienes:

Incumplan una medida sanitaria ordenada por la autoridad competente para evitar la propagación de una epidemia;

Realicen conductas que contribuyan a propagar una enfermedad cuando exista el riesgo para la salud pública previsto en la ley.

Esto significa que la aplicación de estas normas depende de que exista una disposición oficial, como una orden de aislamiento, cuarentena u otra medida sanitaria adoptada por las autoridades.

¿Qué dice el artículo 368 del Código Penal?

El artículo 368 establece el delito de violación de medidas sanitarias.

La norma señala que quien incumpla una medida adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia podrá enfrentar una pena de prisión de cuatro a ocho años.

Medida oficial | Estas personas podrían ser sancionadas si salen enfermas a la calle.

¿Qué establece el artículo 369?

El artículo 369 regula el delito de propagación de epidemia.

En este caso, la legislación dispone que quien propague una epidemia podrá ser sancionado con penas de prisión de cuatro a diez años.

¿Salir enfermo siempre constituye un delito?

La legislación colombiana no castiga el simple hecho de salir a la calle estando enfermo. Para que exista responsabilidad penal deben concurrir las circunstancias previstas en el Código Penal, especialmente el incumplimiento de una medida sanitaria oficial o una conducta que encaje en el delito de propagación de epidemia.

Por esa razón, las sanciones solo pueden aplicarse cuando exista una actuación contraria a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias en un contexto de control epidemiológico.

¿Cuándo podrían aplicarse estas sanciones?

Las disposiciones del Código Penal cobran relevancia cuando las autoridades nacionales o territoriales adoptan medidas extraordinarias para contener brotes o epidemias.

En esos escenarios, el incumplimiento de las órdenes sanitarias puede dar lugar a investigaciones penales, además de las medidas administrativas que correspondan según cada caso.