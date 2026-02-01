Para los migrantes venezolanos será muy difícil ingresar a USA, se intensificarán mucho más los controles en las fronteras. (Fuente: Shutterstock)

A partir del 1 de febrero de 2026, volar dentro de Estados Unidos tendrá un nuevo requisito que podría impactar directamente en el bolsillo de miles de pasajeros. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que los viajeros mayores de 18 años que no presenten una identificación compatible con REAL ID deberán abonar una tarifa de 45 dólares para poder pasar el control de seguridad en los aeropuertos.

La medida forma parte de la etapa final de implementación de la ley REAL ID, una normativa federal que endurece los estándares de identificación con fines de seguridad nacional y que ya está plenamente vigente desde 2025. El cargo se aplicará únicamente a quienes intenten abordar vuelos domésticos sin portar una REAL ID u otro documento aceptado por la TSA .

El pago identificado como ConfirmID Fee es obligatorio y deberá realizarse antes de acceder a las áreas restringidas del aeropuerto. Según la agencia federal, esta tarifa cubre los costos del proceso extraordinario de verificación de identidad, que incluye validaciones digitales, biométricas y cruzamiento de datos en tiempo real.

Cuál es el proceso especial de verificación sin REAL ID

Los pasajeros que no presenten una licencia REAL ID, pasaporte u otra credencial válida serán derivados a un procedimiento especial. Allí deberán completar una verificación digital de identidad, confirmar datos personales y biométricos, pagar los 45 dólares correspondientes y obtener una autorización digital temporal.



Esta confirmación tendrá una vigencia limitada de 10 días, lo que significa que si el pasajero vuelve a volar luego de ese plazo sin una identificación compatible, deberá repetir el proceso y pagar nuevamente la tarifa establecida.

Cuáles son los documentos que permiten evitar el cargo

La TSA aclaró que existen múltiples alternativas válidas para no pagar la tarifa ConfirmID. Entre los documentos aceptados se encuentran:

el pasaporte estadounidense vigente

tarjeta de pasaporte de Estados Unidos

credenciales de viajero confiable del DHS como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST

identificación militar del Departamento de Defensa

tarjeta de residente permanente

identificación tribal emitida por una tribu reconocida federalmente.

La medida alcanza a todos los pasajeros mayores de 18 años que viajen en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Los menores de edad podrán volar acompañados por un adulto que sí cumpla con los requisitos de identificación, sin necesidad de presentar documentación especial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recomienda tramitar la REAL ID con anticipación para evitar cargos futuros. El proceso debe realizarse de manera presencial en el DMV del estado de residencia y requiere documento que acredite identidad legal, número de Seguro Social, dos comprobantes de domicilio y prueba de estatus migratorio legal. Las licencias REAL ID se identifican fácilmente por una estrella en la parte superior.