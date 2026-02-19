El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó este miércoles 18 de febrero de 2026 la presencia de un caso aislado de sarampión dentro de sus instalaciones. Ante el hallazgo, el organismo electoral activó de inmediato un conjunto de acciones preventivas orientadas a proteger la salud de su personal y evitar la propagación de la enfermedad. La información fue comunicada por el propio INE a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales. Entre las medidas anunciadas, el INE estableció: Durante los próximos cinco días, únicamente acudirán de manera presencial los trabajadores cuya presencia sea estrictamente indispensable para la operación del instituto. Asimismo, se intensificará el uso de gel antibacterial, cubrebocas y ventilación en áreas cerradas, además de la difusión interna de información sobre la enfermedad. El organismo subrayó que hasta el momento no existen nuevos casos confirmados, por lo que todas las acciones implementadas responden a criterios de prevención y vigilancia epidemiológica. La decisión, señaló el INE, se tomó en coordinación con las disposiciones sanitarias vigentes y con la prioridad de salvaguardar la salud de quienes laboran en sus instalaciones. El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que se propaga a través de gotículas respiratorias generadas al toser o estornudar. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre, tos, escurrimiento nasal, enrojecimiento ocular y erupción cutánea. La vacunación constituye la medida de protección más eficaz frente a la enfermedad, y en México la vacuna triple viral forma parte del esquema nacional de vacunación de forma gratuita y accesible para toda la población.