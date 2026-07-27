Cruzar un semáforo en rojo puede tener consecuencias mucho más graves que recibir una multa. Cuando este tipo de infracciones se acumulan junto con otras faltas de tránsito, las autoridades pueden revisar el historial del conductor y suspender su licencia de conducir .

Para determinar quiénes representan un mayor riesgo al volante, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) utiliza un sistema de puntos que registra cada infracción y establece cuándo corresponde retirar temporalmente el permiso para manejar.}

¿Pueden quitarme la licencia de conducir por cruzar un semáforo en rojo?

El DMV de Nueva York utiliza un sistema que asigna una determinada cantidad de puntos por cada infracción de tránsito cometida.

Cuando un conductor alcanza 11 puntos en un período de 24 meses , las autoridades pueden suspender su licencia de conducir.

Cruzar un semáforo en rojo, ignorar una señal de STOP o no respetar una señal de ceda el paso representa 3 puntos dentro de este sistema. Aunque una sola infracción no implica perder el permiso, sí puede convertirse en un problema cuando se combina con otras faltas.

El objetivo del programa es detectar a los llamados conductores de alto riesgo y reducir la cantidad de accidentes provocados por conductas reiteradas al volante.

Qué infracciones hacen acumular puntos en el historial

Por orden del Gobierno, revisarán caso por caso y le sacarán la licencia de conducir a quienes hayan cruzado semáforos en rojo. Shutterstock

Además de cruzar un semáforo en rojo, el DMV contempla numerosas infracciones que incrementan el puntaje del conductor.

Entre las más importantes se encuentran:

Cruzar un semáforo en rojo, ignorar una señal de STOP o Ceda el Paso: 3 puntos .

Uso del teléfono celular o dispositivos electrónicos mientras se conduce: 5 puntos.

Conducción temeraria: 5 puntos.

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos.

Exceso de velocidad de 11 a 20 mph: 4 puntos.

Exceso de velocidad de 21 a 30 mph: 6 puntos.

Exceso de velocidad de 31 a 40 mph: 8 puntos.

Más de 40 mph por encima del límite: 11 puntos.

Las infracciones permanecen registradas durante el período que establece la normativa y pueden combinarse entre sí hasta superar el máximo permitido.

Cuándo el Gobierno puede quitar la licencia de conducir

El DMV revisa el historial de manejo caso por caso. Cuando el conductor acumula 11 puntos o más en 24 meses, puede recibir una suspensión de la licencia, independientemente de que las infracciones hayan sido diferentes entre sí.

Esto significa que una persona que haya cruzado un semáforo en rojo en varias oportunidades y, además, haya recibido multas por exceso de velocidad, uso del celular o conducción imprudente, perderá el derecho a conducir legalmente.

Según explica el organismo, el sistema busca prevenir nuevos incidentes antes de que ocurran accidentes graves.

Qué hacer para evitar la suspensión de la licencia

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente el historial de manejo y respetar todas las normas de tránsito para evitar la acumulación de puntos.

También aconsejan:

Respetar siempre los semáforos y señales de tránsito.

Evitar utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Mantener velocidades dentro de los límites permitidos.

Conducir con distancia suficiente respecto del vehículo de adelante.

Resolver rápidamente cualquier multa pendiente cuando corresponda.

Mantener un historial limpio no solo reduce el riesgo de perder la licencia de conducir, sino que también puede ayudar a evitar incrementos en el costo del seguro y otras sanciones administrativas.