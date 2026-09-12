Usar café molido usado en el baño: para qué sirve y cómo aprovecharlo.

Después de preparar una taza de café, los restos molidos suelen terminar en la basura sin que muchas personas sepan que todavía pueden tener otros usos en el hogar. Su textura y aroma hacen que sean un recurso popular para combatir determinados olores y mantener más fresco el ambiente del baño.

¿Para qué sirve el café molido usado en el baño?

Los posos de café conservan parte de su aroma incluso después de haber sido utilizados. Por este motivo, muchas personas los aprovechan como un recurso casero para disminuir la percepción de malos olores en espacios pequeños y cerrados como el baño.

Además, su utilización puede ser una alternativa sencilla para reutilizar un residuo orgánico antes de desecharlo.

Una forma más segura de aprovecharlo consiste en colocar los posos ya secos en un recipiente abierto dentro del baño durante un tiempo limitado. De esta manera, se evita introducirlos en las tuberías y se aprovecha su aroma sin generar un problema en el desagüe.

El truco del fósforo para cortar los malos olores al instante

Existe otro remedio casero muy conocido para combatir los malos olores del inodoro: encender un fósforo después de utilizarlo. Al prenderse, la combustión puede ayudar a disimular temporalmente determinados olores y hacer que el ambiente resulte más agradable durante unos minutos.

Adiós malos olores �

El método consiste simplemente en encender un fósforo en el baño y apagarlo inmediatamente después de que haya prendido correctamente.

La acción es momentánea y no sustituye la ventilación ni la limpieza del sanitario, por lo que debe utilizarse con precaución y lejos de papel, aerosoles u otros materiales inflamables.

En definitiva, los posos de café pueden reutilizarse como un recurso casero para ayudar a mejorar el aroma del baño.