Poner un tarro de posos de café usados ​​en la nevera: para qué sirve. (Representación creada con IA)

Poner un tarro con posos de café usados en la nevera es un truco casero que algunas personas utilizan para disminuir los olores de ciertos alimentos. La práctica circula desde hace tiempo y puede tener una utilidad limitada, pero no sustituye la limpieza del electrodoméstico ni elimina la causa del mal olor.

La recomendación más importante es no guardar los posos húmedos directamente en el frigorífico. Después de preparar el café, deben secarse por completo y colocarse en un recipiente limpio y abierto. Si conservan humedad durante varios días, pueden favorecer la aparición de moho.

Atención: para qué sirve poner posos de café en la nevera

Los posos secos pueden ayudar a reducir algunos olores persistentes dentro de la nevera. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos incluye el café molido entre las opciones que pueden colocarse en un recipiente poco profundo para tratar los olores del refrigerador o del congelador.

El efecto no debe confundirse con una desinfección. Los posos no vuelven seguros los alimentos, no eliminan bacterias y no corrigen una fuga, un derrame o la presencia de comida en mal estado.

Por qué algunas personas lo recomiendan

El café tiene una estructura porosa que puede retener parte de los compuestos responsables de ciertos olores. Por eso, un recipiente abierto con posos secos puede funcionar como apoyo para mejorar el ambiente de la nevera.

La eficacia puede variar según el tipo de olor, la cantidad de posos y el estado del electrodoméstico. Si el olor proviene de un alimento vencido o derramado, el tarro solo lo disimulará de forma temporal y el problema continuará.

Qué riesgos tienen los posos usados si se guardan húmedos

Los posos recién utilizados contienen agua. Si se dejan húmedos dentro de un tarro, pueden desarrollar moho y generar un olor desagradable. Además, un recipiente abierto puede volcarse y ensuciar los estantes o entrar en contacto con los alimentos.

Cómo preparar los posos antes de colocarlos

Después de usarlos, extiéndelos sobre un plato o una bandeja y deja que se sequen completamente. Una vez secos, pásalos a un tarro o recipiente poco profundo, limpio y sin tapa. Ubícalo en un lugar estable de la nevera, donde no pueda derramarse.

Cámbialos si vuelven a humedecerse, presentan moho o adquieren un olor extraño. No los mezcles con alimentos ni los uses como sustituto de un producto de limpieza.

Qué hacer si el mal olor persiste

Lo primero es revisar la nevera y retirar cualquier alimento vencido, derramado o sospechoso. Después, limpia los estantes, cajones, paredes interiores y juntas de la puerta con agua y detergente, siguiendo las indicaciones del fabricante. También conviene comprobar los recipientes olvidados y los restos acumulados cerca de los sellos.

Si el olor aparece junto con una falla de enfriamiento, agua acumulada o un olor a quemado, hay que desconectar el aparato cuando sea seguro hacerlo y solicitar asistencia técnica.

Pasos sencillos para mantener la nevera sin malos olores