La transformación digital dejó de ser una apuesta a futuro para convertirse en una necesidad de las empresas que buscan mantenerse competitivas. En un escenario impulsado por la inteligencia artificial, la automatización y la innovación, las organizaciones deben adaptarse con rapidez para responder a un mercado en constante evolución y aprovechar las oportunidades que surgen con los cambios tecnológicos.

Durante el Foro Económico Mundial de Davos 2026, especialistas coincidieron en que el mayor desafío ya no es desarrollar nuevas tecnologías, sino lograr que puedan implementarse de forma segura, eficiente y a gran escala. Para ello, las empresas deben superar obstáculos vinculados a la infraestructura, los procesos internos y la planificación estratégica.

La inteligencia artificial cambia la forma de tomar decisiones

La incorporación de inteligencia artificial ya está transformando la manera en que operan las compañías. Un ejemplo es Saudi Aramco, que integró esta tecnología en distintos procesos operativos para optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia, obteniendo importantes ahorros. Estos casos reflejan que la IA dejó de ser una herramienta complementaria para convertirse en un recurso estratégico dentro de las empresas.

Para David Rowan, experto en tecnología y autor del libro Non Bullshit Innovation, las organizaciones que liderarán esta nueva etapa serán aquellas capaces de absorber el cambio con rapidez. El especialista sostiene que incorporar tecnología no alcanza por sí solo: también es necesario rediseñar procesos, modernizar la infraestructura y conectar cada inversión tecnológica con objetivos concretos de negocio para maximizar su impacto.

Foto: WOBI.

La convergencia tecnológica plantea nuevas oportunidades y desafíos

La combinación de inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología está modificando la forma en que las empresas producen, toman decisiones y se relacionan con sus clientes. Sin embargo, los expertos advierten que la incorporación de estas herramientas debe realizarse con criterios de responsabilidad, evitando que amplifiquen riesgos, generen nuevas desigualdades o profundicen brechas tecnológicas entre organizaciones.

En este escenario, la capacidad de integrar innovación, liderazgo y transformación digital será determinante para la sostenibilidad de los negocios en los próximos años. Estos temas serán parte de la agenda del próximo World Business Forum, organizado por WOBI, donde David Rowan analizará cómo las organizaciones pueden prepararse para aprovechar las oportunidades que ofrece la disrupción tecnológica y convertir el cambio en una ventaja competitiva.