Confirman qué día exacto tu jefe debe pagar el sueldo si cae en domingo o día feriado

La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.34 en la sesión de cierre de mercados del martes, 7 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.33% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió 0,26%, pero en el último año cae -6,44%, lo que indica una tendencia bajista general.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

durante los últimos 10 días, el dólar canadiense exhibió un sesgo bajista leve: comenzó débil, repuntó a mitad del periodo, volvió a ceder y cerró con un pequeño avance insuficiente para revertir el balance.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 3.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual registrada es del 7.29%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento continuo durante los últimos días. Este comportamiento sugiere que el mercado se siente optimista sobre la moneda, impulsada por factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, hubiéramos visto una depreciación del Dólar canadiense en relación con las monedas extranjeras. Esto podría ser indicativo de incertidumbres económicas o políticas que afectarían su valor.

Analizando esta tendencia positiva, podemos concluir que la confianza en la economía canadiense y sus políticas monetarias está en un buen momento.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.