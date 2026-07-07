El Invima alertó sobre la comercialización irregular de péptidos inyectables promocionados para bajar de peso.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva advertencia sobre la venta y uso de péptidos inyectables promocionados para adelgazar, al considerar que estos productos se están comercializando sin las autorizaciones sanitarias exigidas y pueden poner en riesgo la salud de quienes los utilizan.

La entidad detectó que estas sustancias se ofrecen de manera fraudulenta a través de redes sociales, plataformas de comercio electrónico, centros de estética y algunos establecimientos que no cuentan con la autorización para distribuir este tipo de productos.

La alerta surge en medio del crecimiento de este mercado impulsado por las redes sociales y su promesa de bajar de peso rápido o mejorar el rendimiento físico. Sin embargo, el Invima insiste en que estos productos no deben utilizarse sin supervisión médica y pidió suspender de inmediato su compra y aplicación cuando no cuenten con registro sanitario o provengan de canales no autorizados.

El Invima ordenó suspender el uso de estos productos inyectables

La autoridad sanitaria explicó que muchos de los péptidos que se promocionan para perder peso no cuentan con registro sanitario ni con estudios que respalden su seguridad para uso humano.

Además, advirtió que algunos vendedores aprovechan la popularidad de medicamentos utilizados para tratar la obesidad o la diabetes para promocionar productos que no tienen relación con esos tratamientos y que pueden inducir a error a los consumidores.

El Invima alertó sobre la comercialización irregular de péptidos inyectables promocionados para bajar de peso.

El Invima recordó que los medicamentos aprobados para el control del peso requieren valoración médica, fórmula profesional, una dosificación específica y seguimiento permanente, condiciones que no se cumplen en las sustancias comercializadas de forma informal.

Cuáles son los riesgos para la salud

De acuerdo con los reportes recopilados por el organismo de vigilancia y retomados por El Tiempo, entre las principales reacciones adversas asociadas al uso de estos productos se encuentran:

Alteraciones en el perfil lipídico.

Episodios de presíncope o sensación de desmayo.

Trastornos en los ciclos menstruales.

Incremento de peso después de suspender su aplicación.

Mareos persistentes.

La entidad también alertó que, al fabricarse en laboratorios sin controles sanitarios, estos productos pueden contener impurezas, sustancias no declaradas e incluso metales pesados, lo que aumenta el riesgo de infecciones graves, daños renales y otros efectos perjudiciales para la salud.

Qué recomienda el Invima para evitar riesgos

Durante junio de 2026, el instituto emitió tres alertas sanitarias relacionadas con este tipo de productos e insistió en que los ciudadanos deben evitar adquirir tratamientos para adelgazar por canales informales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran denunciar los puntos de venta ilegales, reportar cualquier reacción adversa a través de los canales oficiales, no aplicarse fórmulas inyectables ofrecidas en gimnasios, spas o redes sociales y verificar que cualquier medicamento cuente con un registro sanitario vigente antes de comprarlo.

La entidad también recordó que el tratamiento para el sobrepeso y la obesidad debe realizarse bajo supervisión médica y formar parte de un manejo integral que incluya alimentación saludable, actividad física y, cuando corresponda, medicamentos autorizados.