Las remesas marcaron en enero u$s 4,495 millones, lo que representó su monto más bajo desde febrero del año pasado, y una disminución anual de 1.4% de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). El resultado de enero, un mes en el que típicamente bajan las remesas, se debe principalmente a una menor cantidad de envíos. Los datos del Banxico señalan que en enero el número de remesas enviadas se contrajo 5.2% anual, pues en ese mes se hicieron 11.5 millones de envíos. El número de envíos se ubicó en su nivel más bajo desde febrero de 2022, cuando los mexicanos hicieron 10.5 millones de operaciones. “Históricamente, solamente en otros tres años se han registrado caídas anuales en el número de operaciones de remesas mayores a 5.16% en enero: 2000 (- 8.90%), 2009 (-5.27%) y 2010 (-7.16%). Destaca que, de estas caídas, las del 2009 y 2010 estuvieron asociadas con la caída del mercado laboral de Estados Unidos debido a la Gran Recesión”, mencionó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. Con enero, añadió, suman 23 meses que el crecimiento anual de las remesas muestra un comportamiento irregular, es decir, que no se registran dos o más meses consecutivos de crecimiento. En este periodo, las remesas muestran una contracción anual promedio de 1.29%. La especialista mencionó que en Estados Unidos persiste la debilidad del mercado laboral, pues si bien se crearon 130 trabajos en enero, superando la expectativa del mercado, se observa un deterioro significativo de la serie histórica tras una revisión. “Para 2025, la creación de empleo se revisó a la baja de 584 mil a 181 mil empleos, siendo la menor creación desde 2020. Excluyendo años en los que Estados Unidos ha atravesado una recesión (2008, 2009 y 2020), fue el menor número de posiciones laborales creadas desde 2003” dijo la analista. En este sentido, dijo que el número de desempleados de origen mexicano subió de 943 mil a 1.2 millones, de acuerdo con la encuesta de los hogares. Además, dijo que se las remesas fueron afectadas por el temor de la población indocumentada a ser deportada de Estados Unidos, debido a la política de detenciones y deportaciones de la administración de Donald Trump. “Esto hace que las personas indocumentadas eviten salir a trabajar o realizar otras actividades. Al cierre de enero, el número de personas bajo detención por el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) mostró un crecimiento de 80.35% respecto al mismo mes del 2025”, añadió la especialista.