Trámite de la licencia de conducir permanente para los jubilados de México. Fuente: Shutterstock

Con la llegada de septiembre, comienza la recta final para quienes todavía desean tramitar la Licencia de Conducir Permanente en la Ciudad de México. Ante la elevada demanda de este documento, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Gobierno de la CDMX extendieron el periodo para realizar el trámite hasta finales de 2026.

Cómo obtener la licencia de conducir permanente física: el Gobierno confirmó cuál es la fecha límite para hacer el trámite. Imagen generada con Gemini IA

Por ello, los conductores que aún no cuentan con esta licencia todavía tienen la oportunidad de solicitarla antes de que termine el año. La Semovi continúa atendiendo las dudas relacionadas con el procedimiento, aunque una de las principales preguntas entre los conductores es precisamente cuándo vence el plazo.

¿Cuál es la fecha límite para tramitarla?

Los capitalinos podrán realizar el trámite de la Licencia de Conducir Permanente hasta el jueves 31 de diciembre de 2026, fecha establecida como el último día para completar el procedimiento y generar la línea de captura correspondiente.

Para obtener la licfencia, los automovilistas tienen que contar con una cuenta Llave CDMX activa, pagar la línea de captura correspondiente y presentar la documentación solicitada.

Documentos necesarios

Los solicitantes deben presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía , como INE, pasaporte o cédula profesional.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México, con una antigüedad no mayor a tres meses.

Línea de captura pagada por un monto de 1,500 pesos.

Cuenta Llave CDMX Expediente, necesaria para iniciar el procedimiento en línea o, cuando corresponda, programar una cita.

Requisitos y restricciones

Quienes soliciten la licencia por primera vez deberán aprobar una evaluación teórica relacionada con seguridad vial, señalización y reglamento de tránsito, siempre que no hayan contado anteriormente con una licencia tipo A.

También existen restricciones relacionadas con el historial vial. Para acceder al trámite, no se debe haber recibido más de una sanción mediante el programa “Conduce sin Alcohol” ni contar con sentencias por delitos relacionados con hechos de tránsito.

En determinados casos, quienes ya tienen datos biométricos registrados en el sistema pueden completar el procedimiento de manera más sencilla mediante la App CDMX.

Por ello, antes de iniciar el trámite, es recomendable verificar que se cumplen los requisitos y que la documentación se encuentra vigente, con el fin de evitar inconvenientes durante el proceso.

¿Cuánto cuesta la Licencia Permanente?

El costo del trámite es de 1,500 pesos, tanto para quienes la solicitan por primera vez como para aquellos que buscan renovar su licencia bajo esta modalidad.

Los conductores que ya cuentan con una licencia tipo A también pueden realizar el procedimiento para obtener la versión permanente.

En cambio, quienes soliciten una licencia de conducir por primera vez deberán cumplir requisitos adicionales. Entre ellos se encuentra una evaluación en línea mediante la cual deberán demostrar conocimientos sobre seguridad vial, señalización y normas de tránsito.