Oficial: CDMX revisará caso por caso y cancelará la licencia de conducir permanente a todos los conductores que cometan graves infracciones

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) aplicará de manera estricta la cancelación definitiva de la licencia de conducir permanente a quienes incurran en faltas graves previstas en la normativa capitalina.

Esta medida, que se revisa caso por caso, busca reforzar la seguridad vial en CDMX y reducir accidentes relacionados con el alcohol, las drogas y la imprudencia al volante. Los conductores de vehículos particulares y de transporte público o privado deben conocer las reglas para evitar perder de forma irreversible su derecho a manejar en la capital.

Adiós a la licencia de conducir: si manejas una bicicleta borracho, te sacarán el carnet. Foto: Shutterstock

¿Qué infracciones provocan la cancelación definitiva de la licencia permanente en CDMX?

De acuerdo con el artículo 67 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México (texto vigente con última reforma publicada en la Gaceta Oficial el 27 de agosto de 2025), la Semovi debe cancelar de forma definitiva las licencias o permisos por estas causas:

Segunda sanción en un periodo de un año por conducir bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos (alcoholímetro).

Tercera sanción en un periodo de tres años por la misma conducta.

Cometer cualquier infracción bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas.

Acumular dos sanciones previas de suspensión de la licencia o permiso.

Presentar información o documentos falsos o alterados al tramitar la licencia.

Participar en un hecho de tránsito causado por negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad que provoque la muerte o lesiones graves a terceros (determinado por autoridad jurisdiccional o ministerial).

Para conductores de transporte público o privado de pasajeros o de carga, la cancelación aplica desde la primera ocasión por manejar en estado de ebriedad o bajo efectos de alcohol o narcóticos.

Oficial: CDMX revisará caso por caso y cancelará la licencia de conducir permanente a todos los conductores que cometan graves infracciones Shutterstock

¿Cómo se realiza la revisión caso por caso de la licencia de conducir permanente?

La autoridad analiza el historial de cada conductor, la gravedad de la falta y las sanciones previas. No se trata de una cancelación automática masiva, sino de un procedimiento individualizado conforme a la Ley de Movilidad.

La medida aplica tanto a licencias ordinarias como a las permanentes, ya que el carácter “permanente” solo elimina la necesidad de renovación periódica, pero no las hace irrevocables.

¿Qué pasa si te cancelan la licencia de conducir en la Ciudad de México?

Según los artículos 68 y 69 de la misma Ley de Movilidad, la persona con licencia cancelada queda impedida para conducir cualquier vehículo motorizado en el territorio de la CDMX, incluso si cuenta con un permiso expedido en otra entidad federativa o en el extranjero.

Quien infrinja esta disposición enfrenta una multa de 180 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y la remisión del vehículo al depósito. Además, no se reexpedirá una nueva licencia mientras exista la cancelación o suspensión.

¿Cuáles son las diferencias entre suspensión temporal y cancelación definitiva?

El artículo 68 establece la suspensión temporal (de seis meses a tres años) por acumular tres infracciones en un año, causar daños sin resarcirlos o por la primera y segunda sanción de alcoholímetro (con obligación de tratamiento contra adicciones).

La medida de cancelación contemplada en el artículo 67 es definitiva e irreversible en los supuestos más graves. Por tal motivo, los conductores deben mantener un historial limpio, respetar los límites de alcohol y evitar conductas de riesgo.

Vale destacar que el trámite para obtener la licencia permanente CDMX 2026 sigue disponible hasta el 31 de diciembre de este año, pero su vigencia depende del cumplimiento de la ley.