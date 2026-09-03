Oficial | Por orden del Gobierno mexicano, el sorteo militar será este mes: será obligatorio para todos los mexicanos que cumplan con una condición

Durante el tradicional sorteo anual del Servicio Militar Nacional (SMN) en México, correspondiente a la generación 2007, algunos jóvenes compartieron en redes sociales su decepción al descubrir que habían obtenido bola blanca.

El color de la bola que recibe cada participante es determinante, ya que establece la forma en que deberá cumplir con su obligación dentro del Servicio Militar Nacional.

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¿Qué significa obtener bola blanca o bola negra?

Los jóvenes que sacan bola negra quedan clasificados como “a disponibilidad”. Esto significa que cumplen formalmente con el Servicio Militar, pero no tienen que acudir a los centros militares para realizar actividades de adiestramiento o marchas.

En cambio, quienes obtienen bola blanca o azul son incorporados al personal encuadrado y deben participar en actividades de formación en los Centros de Adiestramiento de:

Ejército

Armada

Fuerza Aérea Mexicana

Estas actividades incluyen sesiones de formación y marchas periódicas.

¿Cuáles son las etapas del Servicio Militar?

El proceso comienza con el alistamiento, etapa en la que las Juntas Municipales, Alcaldías de Reclutamiento y consulados registran a los jóvenes mexicanos que cumplen 18 años durante el año, así como a los remisos y a las mujeres que participan de manera voluntaria y tramitan su Cartilla de Identidad del SMN.

Luego se lleva a cabo el sorteo, que de forma tradicional se realiza un domingo de noviembre. Durante este procedimiento, los conscriptos extraen al azar una bola de determinado color, cuyo resultado define la modalidad en la que cumplirán con su servicio.

Quienes reciben bola blanca o azul deben realizar actividades presenciales y marchar, mientras que los asignados con bola negra quedan a disponibilidad.

Después comienza la etapa de reclutamiento, que se realiza durante los fines de semana de enero. En este periodo, los seleccionados deben presentar la documentación correspondiente, como:

Cartilla de identidad Acta de nacimiento Identificación oficial con fotografía

Si algún documento fue registrado en una demarcación distinta, también puede ser necesario presentar un aviso de cambio de domicilio.

¿Cuándo inicia el Servicio Militar en México?

Para los jóvenes que deben cumplir con el servicio de manera activa, el adiestramiento comienza en febrero y termina en noviembre.

Los conscriptos con bola blanca o azul participan en sesiones que generalmente se realizan los sábados en instalaciones militares, donde reciben formación relacionada con la doctrina militar vigente.

También existe la posibilidad de optar por un esquema de entrenamiento intensivo mediante una compañía interna del SMN, con actividades de lunes a sábado.

Finalmente llega la etapa de liberación, que se lleva a cabo durante diciembre. En este periodo se entregan las cartillas y hojas de liberación a quienes concluyeron el proceso, tanto a los jóvenes que estuvieron encuadrados como a quienes permanecieron a disponibilidad.