Investigadores de la UCL realizaron más de un millón de simulaciones para evaluar la relación entre los sismos y la extracción de petróleo.

El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Chiapas a las 10.38 horas este domingo, 6 de septiembre de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 130 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.779° y una longitud de -92.932°.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter se registró en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de protección civil informaron hoy que, ante un sismo, se recomienda mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y evacuar por rutas seguras tras el movimiento, siguiendo información oficial.