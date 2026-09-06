Ya es oficial | México se prepara para trabajar 46 horas a la semana: será por la reducción laboral vigente para estos empleados

La reducción de la jornada laboral en México no solo contempla una disminución progresiva de las horas de trabajo. La reforma también establece nuevos mecanismos para que las empresas puedan registrar y comprobar el tiempo que labora cada trabajador.

Uno de los principales cambios será la incorporación de un registro electrónico de la jornada laboral, que deberá contemplar los horarios de entrada y salida. Esta disposición quedó establecida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2026, mediante una modificación a la Ley Federal del Trabajo.

Ya es oficial | México se prepara para trabajar 46 horas a la semana: será por la reducción laboral vigente para estos empleados

La nueva fracción XXXIV del artículo 132 señala que los empleadores deberán llevar este registro y proporcionar la información a las autoridades laborales cuando sea solicitada.

Cambios en las empresas mexicanas

Con la nueva disposición, los sistemas conocidos como “relojes checadores” adquirirán mayor relevancia dentro de las empresas. El objetivo será contar con un registro preciso de las horas en las que cada trabajador inicia y termina su jornada.

Sin embargo, todavía falta conocer algunos detalles sobre la aplicación de esta medida. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá emitir las disposiciones correspondientes para establecer a qué empleados aplicará la obligación y cuáles serán las posibles excepciones.

Además, los registros podrían adquirir importancia en caso de una controversia laboral. El decreto establece que la información registrada podrá tener valor probatorio cuando se acredite que fue acordada entre la persona trabajadora y el empleador.

La jornada de 40 horas llegará de manera gradual

Aunque 2027 será un año importante para la implementación de la reforma, la jornada laboral todavía no se reducirá a 40 horas semanales.

El cambio se realizará de manera progresiva durante cuatro años:

2026: 48 horas semanales.

2027: 46 horas.

2028: 44 horas.

2029: 42 horas.

2030: 40 horas.

El decreto contempla un periodo de adaptación entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026, mientras que las disposiciones generales relacionadas con el registro electrónico comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027.

Por ahora, la STPS deberá definir las reglas que determinarán cómo funcionará este mecanismo en la práctica.

Control de las horas extras de trabajo

El nuevo sistema tendrá relevancia para supervisar el trabajo extraordinario. La reforma establece límites para las horas extra y contempla una transición hasta 2030.

En 2027 se mantendrá un máximo de nueve horas extraordinarias semanales, mientras que posteriormente el límite aumentará de manera gradual hasta alcanzar las 12 horas en 2030.

Además, las horas que excedan los límites establecidos deberán recibir el pago correspondiente y la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria no podrá superar las 12 horas diarias.

De esta manera, el registro electrónico no servirá únicamente para saber a qué hora llega o sale un empleado. También permitirá contar con evidencia sobre cuánto tiempo permanece efectivamente trabajando una persona, lo que puede facilitar la supervisión del cumplimiento de las normas laborales.

Para las empresas, el incumplimiento también puede representar un costo importante: la Ley Federal del Trabajo contempla multas de entre 250 y 5,000 UMA para los empleadores obligados que no cumplan con el registro electrónico.