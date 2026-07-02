SCJN analiza devolución de fondos del IMSS a jubilados: qué resolvió la Corte y qué falta definir

El 13 de noviembre de 2025, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer la Facultad de Atracción 677/2025, promovida por el ministro Irving Espinosa Betanzo. La decisión fue aprobada por mayoría de siete votos, mientras que dos ministras votaron en contra de ejercer la atracción.

El asunto comprende ocho juicios de amparo directo provenientes de distintos Tribunales Colegiados de Circuito. El tema que deberá analizar la Corte es si los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme a su régimen de jubilaciones y pensiones, tienen derecho a la devolución de los recursos de sus cuentas individuales correspondientes a los rubros de cesantía en edad avanzada y vejez.

¿Qué decidió la Suprema Corte?

La resolución de noviembre de 2025 no determinó que el IMSS deba devolver los recursos. El único punto resolutivo de la Facultad de Atracción 677/2025 establece que la Suprema Corte ejerce la facultad de atracción para conocer de los asuntos respectivos.

Esto significa que la Corte asumió el conocimiento de los casos para estudiar la cuestión jurídica planteada. Entre los expedientes atraídos se encuentran los amparos directos 470/2024 y 835/2024, además de los 913/2024, 107/2025, 441/2025, 764/2025, 398/2025 y 305/2025.

La decisión de atraer los asuntos tampoco equivale por sí misma a reconocer un derecho general para todos los jubilados del IMSS. La cuestión de fondo todavía debe ser resuelta por la Suprema Corte mediante las sentencias correspondientes.

¿Qué implica la Facultad de Atracción 677/2025? CarlosR. Montes de Oca

¿Qué está en juego para los jubilados del IMSS?

El punto central consiste en determinar si los trabajadores jubilados del IMSS bajo su régimen de jubilaciones y pensiones tienen derecho a recuperar los recursos acumulados en sus cuentas individuales correspondientes a cesantía en edad avanzada y vejez. Esa es la pregunta jurídica expresamente identificada por la Corte al presentar la Facultad de Atracción 677/2025.

El punto central consiste en determinar si los trabajadores jubilados del IMSS bajo su régimen de jubilaciones y pensiones tienen derecho a recuperar los recursos acumulados en sus cuentas individuales correspondientes a cesantía en edad avanzada y vejez.

Por ello, primero deberá existir una resolución de fondo que determine el criterio aplicable y, posteriormente, deberán establecerse sus efectos jurídicos.

La Facultad de Atracción 677/2025 representa, por ahora, un paso procesal para que la SCJN estudie una cuestión que afecta a trabajadores jubilados del IMSS, pero no constituye una sentencia que haya ordenado la devolución de los fondos.