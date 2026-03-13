La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta urgente por una reconocida marca de leche que podría representar un riesgo para la salud. En el aviso oficial, el organismo detalló los lotes afectados y pidió a supermercados, tiendas y proveedores retirarlos de inmediato de la venta. La autoridad sanitaria encargada de regular y vigilar los productos que circulan en el país también llamó a la población a no comprar ni consumir esta leche, además de difundir recomendaciones para identificar los envases involucrados y evitar posibles riesgos. De acuerdo con la reciente actualización realizada por la COFEPRIS, se ha emitido una alerta sanitaria en relación a la “Falsificación de productos de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V.”. Esta alerta, publicada el 29 de agosto de 2025, se fundamenta en nueva evidencia que respalda la decisión adoptada por el organismo. La alerta incluye la identificación de un nuevo lote falsificado que presenta las siguientes características: El comunicado emitido por la COFEPRIS a través de sus canales oficiales de comunicación no solo detalla las características de los lotes de leche en cuestión, sino que también incluye una serie de recomendaciones que los ciudadanos deben considerar al momento de adquirir estos productos.