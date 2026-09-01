MONTERREY.- Cuando a Mauricio del Valle, director de Retail y Suministro de Oxxo Gas, se le pregunta por los planes de la empresa para el próximo año, la respuesta no es una cifra sino una advertencia: en sus siete años dentro de la compañía, ningún plan anual se ha cumplido tal como fue diseñado.

“Han sido circunstancias muy distintas todos los años”, dijo el directivo en entrevista y enumera la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el conflicto con Irán como factores que han obligado a la filial de FEMSA a corregir el rumbo año tras año.

Esa es la premisa detrás de la estrategia de OXXO GAS que Del Valle desgrana en una de las estaciones de servicio insignia de la empresa, a unas cuadras del Tec de Monterrey. En lugar de comprometerse con metas multianuales rígidas, la empresa opera con lo que Del Valle llama un “plan guía” de largo plazo, ajustable según el entorno, pero anclado a un objetivo que no cambia: colocar al cliente en el centro de cada decisión.

Oxxo Gas es la unidad de comercialización y venta al detalle de combustibles de FEMSA, la controladora regiomontana que también opera las tiendas de conveniencia Oxxo, Coca-Cola FEMSA, Spin y la división Salud.

La compañía recién celebró sus 30 años de operación con una red de 545 estaciones de servicio en 17 estados del país, además de 222 talleres bajo el concepto Mecánica Tek, que incorporó en 2024 como parte de un portafolio más amplio de servicios de movilidad.

De acuerdo con cifras difundidas por la propia FEMSA, la unidad atiende diariamente a más de 370 mil clientes en sus estaciones y cuenta con alrededor de 7,900 colaboradores.

Aunque en 2020 la compañía había proyectado alcanzar 1,200 estaciones para 2026, la red actual confirma la lectura que el propio Del Valle ofrece en la entrevista: el crecimiento real terminó siendo mucho más gradual que lo originalmente proyectado, y avanza “en base a las necesidades de los clientes” antes que a un calendario fijo.

En el segmento Américas y Movilidad, que incluye el negocio de combustibles, FEMSA reportó ingresos consolidados de la división de MXN $21,894 millones durante el segundo trimestre de 2026, un indicador del peso que Oxxo Gas y sus operaciones hermanas tienen dentro de los resultados trimestrales de la controladora, que en ese mismo periodo vio crecer sus ingresos totales 9.3% frente al año anterior.

Electromovilidad: pilotos

Si bien el tema de la eletromovilidad no mueve casi las agujas en los indicadores de OXXO GAS, la empresa sí lo tiene en su carta de navegación. Sin embargo, Del Valle fue enfático en que la compañía no tiene, por ahora, un plan de conversión hacia electrolineras, sino un esquema de pruebas. Actualmente, cuenta con cargadores instalados en alrededor de cinco estaciones, donde monitorea tanto el uso del combustible tradicional como el comportamiento de los usuarios de vehículos eléctricos.

El directivo adelantó que para el próximo año arrancará un proyecto piloto adicional, enfocado en entender variables operativas y regulatorias: el modelo de cobro, los tiempos de carga y el marco normativo que aplica a este tipo de infraestructura.

“Al final está muy regulado y hay que entender bien esa regulación para poder cumplir con lo que pide el gobierno”, explicó.

Sobre la ocupación de los cargadores ya instalados, Del Valle admitió que el uso ha sido menor al esperado, un dato que atribuye a que buena parte de la carga eléctrica ocurre hoy en domicilios o centros comerciales, no en estaciones de servicio. Es, dijo, un patrón de consumo que la compañía todavía está tratando de descifrar antes de decidir dónde y cómo escalar la infraestructura.

De cara a 2030, el directivo no anticipa un cambio drástico en el mix energético de las estaciones: considera que la conversión del parque vehicular mexicano hacia el eléctrico “va acelerada” pero seguirá dejando una ventana relevante de demanda para los combustibles fósiles, mientras persistan vacíos regulatorios sobre la coexistencia de ambos servicios en un mismo punto de venta.

Comisiones bancarias y el pacto de precios

Del Valle también se refirió al acuerdo entre el gobierno federal y la banca para reducir las comisiones por pagos con tarjeta de crédito y débito, una medida que —según el directivo— respalda la estrategia de estabilización de precios en la que participa la mayoría de las estaciones de Oxxo Gas. La compañía dijo estar adherida “en su gran mayoría” a dicho pacto, con algunas excepciones vinculadas a volúmenes de venta que la empresa negocia directamente con la autoridad.

Sostenibilidad y suministro: 100% Pemex

En materia ambiental, en el marco de la presentación del Informe de Sostenibilidad 2025 de OXXO GAS, Del Valle detalló que 14% de la energía que consume la red proviene de fuentes renovables, respaldada por más de 2 mil paneles solares y sistemas eólicos instalados en 103 estaciones, además de un reciclaje del 70% de los residuos no peligrosos generados en sus operaciones.

Respecto al abasto de combustible, Del Valle confirmó que el 100% de las compras de Oxxo Gas se realizan con Pemex, una relación que calificó como funcional, y descartó cualquier plan de incursión en biocombustibles en el corto plazo, en apego a la normativa vigente en México.