La Licencia de Conducir Permanente para la CDMX está disponible de forma exclusiva para las personas con residencia en el DF y deben cumplir los requisitos que la Secretaría de Movilidad, SEMOVI, exige. La acogida de esta alternativa fue tal, que el Gobierno capitalino amplió el periodo de para tramitar la nueva licencia.

Sin embargo, ahora se conoció que las citas ante la SEMOVI para tramitar la Licencia de Conducir permanente, están completas hasta el 31 de diciembre. Quienes no hayan sacado la cita y quieran tener este tipo de Licencia de Conducir, no podrán tener debido a la falta de citas. Solo podrán tener acceder a una nueva cita si alguien cancela el turno.

Cambia la Licencia de Conducir.

El truco para tener una cita con la SEMOVI

La recomendación es intentar acceder al sistema en la madrugada, momento donde la concurrencia del público en el sitio web es mucho menor y las actualizaciones se hacen en el sistema.

Antes de tramitar la cita y si tienes suerte, sigue estas recomendaciones de la SEMOVI

Iniciar sesión con Llave CDMX Expediente. ¿Aún no tienes una? Créala aquí.

Da click en “Iniciar” y posteriormente en “Nuevo trámite”.

Elige cómo quieres pagar: en línea o con línea de captura

Completa los campos: Carga de Identificación Oficial, Comprobante de no adeudos, Certificado de Curso Teórico

Cuando el pago se vea reflejado, te enviaremos a tu correo la constancia que tendrá tu nuevo número de licencia. También podrás descargarla desde tu Cuenta Llave CDMX Expediente.

La licencia de conducir se puede tramitar en los módulos de la SEMOVI. Fuente: CDMX.

El Gobierno de CDMX no descarta que se amplíen el periodo de citas

La Jefa del Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, afirmó de forma reciente que es posible que se amplíe el periodo para que más mexicanos del DF puedan sacar su licencia de conducir permanente.

La decisión final está en manos de la Secretaría de Finanzas, quien evaluará la posibilidad de que la Licencia de Conducir permanente se mantenga en el 2026 para mayor captación de conductores.