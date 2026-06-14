Oficial | Los bancos tendrán que declarar todos los movimientos con tarjeta por un cambio de Hacienda. Fuente: Shutterstock

Banco Santander, BBVA y CaixaBank han anunciado un importante cambio que impactará a los usuarios de tarjetas de débito, crédito, monedero y prepago. Estas medidas derivan de una reforma promovida por la Agencia Tributaria española que busca reforzar el control sobre las transacciones electrónicas para combatir el fraude fiscal.

A partir de ahora, todos los bancos estarán obligados a presentar un informe anual detallado sobre las operaciones realizadas por sus clientes, siempre que estas superen los 25.000 euros anuales. Este nuevo control abarca cargos, recargos, retiradas de efectivo y compras, y está diseñado para garantizar una mayor transparencia en el sistema financiero.

El crecimiento exponencial de los pagos digitales en los últimos años ha llevado a las autoridades a implementar este tipo de medidas, con el objetivo de asegurar que las transacciones electrónicas se realicen dentro del marco legal y en condiciones de seguridad óptimas.

Alerta en Banco Santander y BBVA para quienes usan tarjetas: este cambio afectara a todos los clientes. Fuente: Archivo

¿Qué implica la nueva reforma para los bancos?

Banco Santander, BBVA y CaixaBank deberán proporcionar un desglose detallado de las operaciones realizadas por sus clientes cuando el total de movimientos anuales supere los 25.000 euros. Esta nueva normativa obligará a los bancos a reportar información que incluye:

Cargos y recargos realizados con tarjetas.

Compras y pagos electrónicos.

Retiradas de efectivo.

La Agencia Tributaria utilizará estos datos para identificar posibles irregularidades y garantizar que el uso de las tarjetas sea completamente transparente. Este nivel de supervisión, aunque más estricto, no limitará el uso de las tarjetas por parte de los usuarios, sino que busca ofrecer una mayor confianza en el sistema financiero.

¿A quiénes afecta y cómo beneficia a los usuarios?

Aunque esta reforma no afectará a todos los usuarios, aquellos con movimientos anuales superiores a 25.000 euros deberán ser conscientes de este mayor control. Es importante destacar que esta medida aplica a todo tipo de tarjetas.

Los bancos han destacado que esta reforma no solo está diseñada para combatir el fraude fiscal, sino también para garantizar un sistema financiero más seguro. Estas son algunas de las principales ventajas para los usuarios:

Mayor seguridad en las transacciones electrónicas.

Transparencia total en las operaciones financieras.

Detección y prevención de posibles irregularidades.

Esta supervisión adicional se alinea con el crecimiento del comercio electrónico y la popularidad de los pagos digitales, que exigen controles más rigurosos para proteger a los usuarios y mantener un sistema financiero estable.