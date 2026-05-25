Con Guadalajara como una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, las autoridades educativas de Jalisco tomaron una decisión que impactará a miles de familias antes de las vacaciones de verano.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) oficializó la suspensión de clases presenciales en cuatro fechas clave del mes de junio, trasladando las actividades escolares a modalidad virtual para evitar el colapso vial y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil durante los días de mayor concentración de personas en la zona metropolitana.

El 11 de junio no habrá clases en ningún rincón de Jalisco

La primera fecha de suspensión de clases es la más amplia de todas: el miércoles 11 de junio, las clases presenciales quedan canceladas en la totalidad de los 125 municipios del estado, tanto en escuelas públicas como privadas .

La razón es el partido entre Corea del Sur y Chequia, programado para las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara de Zapopan, que obliga a desplegar operativos de seguridad vial desde temprano en los principales accesos carreteros y metropolitanos. Ningún alumno deberá asistir ese día a su plantel.

El miércoles 11 de junio se cancelan las clases presenciales en los 125 municipios del estado de Jalisco. Fuente: Shutterstock.

Tres fechas más afectan exclusivamente a la Zona Metropolitana de Guadalajara

Los días 18, 23 y 26 de junio, la suspensión de clases presenciales aplica únicamente para los planteles ubicados en los diez municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez .

El partido de mayor expectativa en ese bloque es México vs. Corea del Sur el 18 de junio, que por ser el debut de la Selección Nacional generará una afluencia extraordinaria. El 23 de junio se disputará Colombia vs. Congo, y el 26 de junio cerrará el ciclo con Uruguay vs. España.

Los días 18, 23 y 26 de junio la suspensión aplicará solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: Shutterstock

La visita del Rey de España convierte el 26 de junio en el día de mayor operativo de seguridad

El último partido del calendario afectado —Uruguay vs. España el 26 de junio— tendrá un nivel de seguridad sin precedentes en la ciudad, ya que se confirmó la asistencia del monarca español Felipe VI. Esto implicará cortes totales a la circulación, filtros militares y policiales en los alrededores del estadio, y vigilancia reforzada en los corredores hoteleros y turísticos de toda la ZMG.