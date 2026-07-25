La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este sábado, 25 de julio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 25 de julio

El clima en España estará marcado por una situación de inestabilidad debido al paso de una dana por el norte. Se esperan cielos nubosos y chubascos, con tormentas que pueden incluir granizo. Inicialmente, afectarán al noroeste y luego se extenderán al resto del tercio norte, siendo fuertes en áreas cantábricas y pirenaicas.

Las temperaturas descenderán significativamente, sobre todo en el interior de la mitad este. Se superarán los 35 grados en litorales mediterráneos y Baleares, mientras que en Canarias los descensos serán ligeros. Vientos fuertes del alisio en Canarias y del oeste en el Cantábrico, además de cierzo moderado en el Ebro.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

El clima en Madrid estará poco nuboso o despejado, con alguna posibilidad de chubascos aislados y temperaturas que oscilarán entre 14 y 31 grados, con un descenso notable en las máximas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados; bajan las temperaturas (máx. 37 °C, mín. 15 °C), notable en el interior oriental; vientos flojos a moderados de oeste y Poniente fuerte en el Estrecho y litoral mediterráneo oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes bajas por la mañana, evolucionando a cielo nuboso en la mitad oriental y el Pirineo por la tarde, mientras que en el resto del territorio habrá cielo poco nuboso. Se prevén chubascos y tormentas fuertes en el interior nordeste y la vertiente norte del Pirineo, con posibilidad de granizo y rachas de viento intensas. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 37 grados. Viento variable, con predominancia de la componente oeste por la tarde en la mitad occidental.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes bajas en Huesca y cielo poco nuboso en el resto, aumentando la nubosidad a partir del mediodía. Se prevén chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en el sistema Ibérico y el Pirineo, donde podrían ser fuertes y acompañadas de viento racheado y granizo. Las temperaturas descenderán, siendo notable en las mínimas que alcanzarán 11 grados, mientras que las máximas llegarán a 32 grados. El viento será flojo del noroeste en el valle del Ebro, aumentando a moderado y ocasionalmente fuerte en la depresión del Ebro al final del día.

El clima en Asturias estará marcado por cielos nubosos, con posibilidad de niebla en zonas altas y lluvias débiles a moderadas, especialmente en Picos de Europa. Las temperaturas oscilarán entre 24 y 12 grados, con un ligero descenso y el viento será flojo, predominando del norte en el interior y del oeste en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso con nubes medias y altas, con brumas y alguna niebla matinal; el polvo en suspensión se irá retirando. Noches muy cálidas con temperaturas estables o en ligero ascenso y descenso de las diurnas, con viento flojo a moderado, variable, predominando el oeste.

En Lanzarote y Fuerteventura, se espera un clima poco nuboso con intervalos en el norte y oeste. En el norte de las islas montañosas, habrá predominio de intervalos nubosos y posibles lloviznas en medianías durante la madrugada. La calima ligera afectará a niveles altos de la provincia oriental. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados, con un ligero descenso en medianías y cumbres. El alisio presentará intervalos de fuerte en la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en vertientes del sureste y noroeste de las islas, donde serán probables rachas ocasionalmente muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con posibles chubascos en el norte de Castellón, temperaturas de 18 a 38 grados y viento flojo que aumentará a moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y chubascos dispersos, que pueden venir acompañados de tormenta, siendo más intensos en la mitad este, donde algunas precipitaciones podrían ser fuertes y con granizo. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, mientras que la mínima descenderá a 7 grados, con un notable descenso en las máximas en el tercio este. Además, se prevén bancos de niebla en las zonas altas del oeste y norte, con vientos de flojos a moderados provenientes del oeste al norte y posibles rachas fuertes o muy fuertes durante las tormentas.

El clima se presentará con cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá intervalos nubosos en la mitad noroccidental, donde no se descartan chubascos aislados o tormentas ocasionales en las sierras. Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas en la mitad oriental, alcanzando un máximo de 34 grados y un mínimo de 8 grados en Parameras. El viento será flojo del oeste, aumentando a moderado en Albacete y las Manchas y girando a norte por la tarde, disminuyendo a flojo al final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos despejados, temperaturas en descenso (máx. 30 °C y mín. 21 °C) y vientos moderados de poniente, ocasionalmente fuertes.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en descenso (máxima 31 °C y mínima 26 °C) y vientos de poniente moderados, ocasionalmente fuertes.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con lluvias y tormentas esta tarde; temperaturas entre 13 y 26 grados y vientos moderados a fuertes en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso en el norte y con intervalos nubosos en el sur, con lluvias y tormentas en la tarde, temperaturas entre 11 y 26 grados y viento del noroeste.

El clima en La Rioja estará marcado por intervalos nubosos y chubascos dispersos, especialmente en el oeste y la sierra, con temperaturas en descenso de hasta 30 grados y mínimas de 15 grados y posibilidades de tormentas fuertes con granizo.