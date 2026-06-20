La advertencia sobre un posible “apagón” de líneas celulares tiene fundamento en el nuevo proceso de registro que vincula cada número telefónico con una CURP. Quienes no completen el trámite podrían enfrentar la suspensión de su servicio móvil.

De acuerdo con la información difundida la Secretaria de Economía y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT, las líneas que permanezcan sin registrar podrán ser canceladas, lo que impediría realizar llamadas, enviar mensajes de texto o utilizar datos móviles. El objetivo es reducir el uso de líneas anónimas vinculadas con actividades delictivas.

Solo podrás tener un máximo de 10 líneas.

Qué podría pasar si no registras tu número celular

Las autoridades advierten que las líneas no registradas son más vulnerables a ser utilizadas para actividades ilícitas. La campaña señala que el registro busca “identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual”.

Consecuencias señaladas para quienes no completen el trámite:

Mayor exposición a fraudes y extorsiones.

Suspensión de llamadas telefónicas.

Bloqueo del servicio de mensajes.

Pérdida del acceso a datos móviles.

Posible cancelación definitiva del número.

La campaña también advierte que una línea sin registrar podría perderse por completo. En el material informativo se indica de forma textual que los usuarios “podrías perder tu número celular” si no cumplen con el procedimiento establecido.

Campaña del Gobierno y la CRT para líneas en plan prepago. Secretaría de Economía

Cómo funciona el registro y quiénes deben realizarlo

El registro es administrado por las compañías telefónicas y requiere asociar cada línea a una CURP mediante un proceso de verificación de identidad. Para ello, los usuarios deben presentar una identificación vigente y validar sus datos mediante fotografía y reconocimiento facial.

Según la información oficial, el procedimiento puede completarse en línea desde el portal de la compañía telefónica o de manera presencial en centros de atención a clientes.

También se aclara que el trámite puede realizarse aun cuando el usuario no tenga saldo disponible, siempre que cuente con acceso a internet.

Las autoridades precisan que una persona puede registrar hasta 10 líneas telefónicas, mientras que las empresas no tienen límite de registros. Asimismo, los menores de edad no pueden realizar el trámite por cuenta propia, por lo que sus padres o tutores deberán efectuar el proceso correspondiente.