Empleo en el INE de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó una convocatoria para cubrir una vacante como Agente de Atención a Usuarios, dirigida a profesionistas del área de tecnologías de la información con experiencia en soporte técnico y atención a usuarios.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el organismo, el puesto ofrece un salario mensual de 29,251 pesos y contempla un contrato temporal para laborar de manera presencial en las oficinas centrales del Instituto, ubicadas en la Ciudad de México.

Confirman qué día exacto tu jefe debe pagar el sueldo si cae en domingo o día feriado Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quienes estén interesados en incorporarse al sector público y cumplan con el perfil solicitado todavía pueden participar en el proceso de selección.

¿Cuáles serán las funciones del puesto?

La persona seleccionada desempeñará labores relacionadas con el soporte de los sistemas tecnológicos del INE, brindando atención a los usuarios internos y contribuyendo al correcto funcionamiento de las plataformas informáticas.

Entre sus principales actividades estarán:

Recibir y registrar solicitudes relacionadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Proporcionar asistencia y orientación a los usuarios de los sistemas del Instituto.

Analizar cada requerimiento para identificar la causa del problema.

Dar seguimiento a los reportes hasta verificar que hayan sido resueltos.

Colaborar en la atención de incidencias vinculadas con los servicios tecnológicos.

Requisitos para postularse al INE

El organismo solicita que los aspirantes cumplan con los siguientes requisitos:

Licenciatura en Informática, Computación o una carrera afín.

Cédula profesional.

Experiencia mínima de dos años en soporte técnico.

Capacidad para identificar las necesidades de los usuarios.

Habilidades de comunicación y escucha activa.

Conocimientos en herramientas de ofimática.

Experiencia en instalación de software, servicios de red y plataformas web.

Manejo de sistemas de gestión de incidencias, como Remedy o similares.

La convocatoria establece un sueldo mensual de 29,251 pesos.

El contrato tendrá vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026 y las actividades se realizarán de forma presencial en las oficinas del INE, ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

¿Cómo enviar la solicitud?

Los interesados en aplicar al puesto de trabajo deben remitir su currículum vitae a cualquiera de los siguientes correos electrónicos:

julio.manzo@ine.mx

rocio.perezb@ine.mx

Cabe destacar que esta oportunidad está enfocada en profesionales especializados en tecnologías de la información que deseen integrarse temporalmente a una institución pública federal.

Además de la preparación técnica, el INE busca candidatos con habilidades para resolver problemas, brindar atención a usuarios y dar seguimiento a incidencias, ya que el puesto requiere ofrecer soporte constante a los sistemas tecnológicos que utiliza el organismo.