Se viene el tormentón de agosto con 24 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de Conagua, difundió su pronóstico para las próximas 24 horas , que anticipa lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio mexicano, junto con rachas de viento que en algunas zonas alcanzarán los 70 kilómetros por hora.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

Según el organismo, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

En otras regiones se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), como en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero y Veracruz.

Además, habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que se registrarán lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Baja California, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Tabasco.

Se viene el tormentón de agosto con 24 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora Conagua

¿Qué tan fuerte soplará el viento?

El SMN también pronosticó viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo de Oaxaca, Tabasco y Campeche, las zonas donde se esperan las ráfagas más intensas de este sistema.

En otras entidades como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Yucatán, el viento será de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h. Y en Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, se esperan 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

A este panorama se suma un oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé máximas superiores a los 45 °C en Baja California (noreste), y de 40 a 45 °C en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Ante este escenario, se recomienda a la población de las zonas mencionadas seguir las actualizaciones oficiales del SMN y Conagua, y extremar precauciones ante encharcamientos, oleaje y rachas de viento.