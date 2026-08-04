La cantidad exacta de pasos que tienes que caminar para bajar de peso.

En esta noticia cuántos pasos debo seguir para perder peso

La actividad física posee beneficios comprobados para la salud del corazón, del cuerpo y de la mente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el movimiento corporal contribuye a “la prevención y gestión de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad y mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio".

En el mundo, " 1 de cada 4 adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendados “. Esto constituye una problemática de salud pública a nivel global, ya que las personas sedentarias “tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física", advierte la organización.

Entre los ejercicios físicos más comunes, se pueden mencionar la caminata, andar en bicicleta, practicar deportes, nadar, entre otros. Sin embargo, es pertinente destacar que la actividad más sencilla de realizar y que no conlleva costos económicos, es la caminata. A continuación, se detalla cuántos pasos hay que hacer por día para adelgazar.

¿Cuántos pasos tengo que hacer para bajar de peso?

cuántos pasos debo seguir para perder peso

Conforme al National Center for Biotechnology Information, "10.000 pasos constituyen el mínimo requerido para que esta actividad física produzca beneficios significativos para la salud".

Asimismo, la OMS sugiere a los adultos de 18 a 64 años “realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante un periodo de al menos 150 a 300 minutos" o actividades intensas “durante un intervalo de 75 a 150 minutos”.

Adicionalmente, se enfatiza la importancia de llevar a cabo actividades de fortalecimiento muscular que comprometan todos los grupos musculares dos o más días a la semana.

Además de caminar 10.000 pasos, para la reducción de peso, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), un adulto debería transitar a una velocidad comprendida entre 4,8 Km/h y 6,4 Km/h.

En lo que respecta a los adultos mayores de 65 años, se aplican las mismas recomendaciones, además de ejercicios de “equilibrio funcional” y un entrenamiento de fuerza muscular moderada tres veces por semana para mejorar la capacidad funcional y prevenir las caídas.