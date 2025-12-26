Para los amantes de los fenómenos astrológicos se aproxima un evento único en el cielo: el eclipse solar más largo en la historia y que no volverá a repetirse en 100 años. La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027 es la fecha calculada para el acontecimiento, que alcanzará una duración excepcional: “6 minutos y 22 segundos”.

Este será un registro que no se repetirá en décadas y que solo fue superado por el eclipse de 1991. Para científicos y aficionados, este anuncio representa una oportunidad única para observar un fenómeno de escala cósmica ya que se tratará también del oscurecimiento más largo del siglo, con la fecha y horario en el que se dará la alineación total del Sol y la Luna.

Autoridades expertas como la NASA ya advierten que el próximo gran eclipse se trata de un fenómeno “único en la vida”.

Cómo será el eclipse más largo de la historia

La fecha estimada por los expertos es el lunes 2 de agosto de 2027, momento en que la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que oscurecerá el día por más de 6 minutos. Este evento es especialmente significativo no solo por su extensa duración, sino porque la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra, etapa conocida como perigeo, lo que aumentará el tamaño de la sombra y la hará visible en una franja mucho más amplia.

Desde dónde será visible el eclipse más esperado

A diferencia del eclipse de 2024, que cruzó el norte de México, este nuevo evento astronómico no será visible en el país. La fase de totalidad, es decir, el momento en que el Sol queda completamente cubierto por la Luna, solo se podrá apreciar en ciertos puntos del planeta.

Este eclipse será el más largo sobre tierra firme en todo el siglo XXI. Fuente: Shutterstock Gergitek

Las zonas desde donde el evento será visible están en Europa, África y Asia, específicamente en países como España, Egipto y Arabia Saudita. Específicamente en:

Sur de España: Cádiz, Tarifa, Ceuta y Melilla

Gibraltar

Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto

Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Omán

Partes del norte de Somalia y el Medio Oriente

Algunas zonas de la India podrán verlo parcialmente

Pese a que el eclipse no será visible desde México, pero será posible admirarlo desde las diversas transmisiones por canales oficiales.

Este eclipse será el más largo sobre tierra firme en todo el siglo XXI. Durará tanto como 6 minutos y 22 segundos, un tiempo notablemente superior a los 4 minutos y 28 segundos del eclipse de 2024.

Cuándo se podrá ver un eclipse total en México

La próxima oportunidad de ver un eclipse total en México será hasta 2052. Por ahora, queda seguir los avances de la ciencia y los pronósticos de la NASA para no perderse este fenómeno que, a pesar de la distancia, marcará un hito en la historia de la astronomía.