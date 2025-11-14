La compañía farmacéutica Sanofi anuncia el nombramiento de Cecilia Arnoso como nueva directora de People and Culture para la región Cono Sur, que incluye Argentina, Chile y Paraguay.

Cecilia será responsable de liderar la función de Gente y Cultura para Sanofi Cono Sur, implementando iniciativas que fortalezcan el desarrollo del talento, la diversidad y la transformación cultural que apoyen el cumplimiento de los objetivos del negocio.

Arnoso cuenta con más de 25 años de experiencia en posiciones de liderazgo en compañías multinacionales como Novartis, AstraZeneca y Biogen.

Ingresó en Sanofi en agosto de 2024 como Commercial Head para Cono Sur y previamente había cofundado Teneo Consultoría & Coaching, enfocada en liderazgo y desarrollo humano.

Es licenciada en Marketing por la Universidad CAECE, Coach ICI y ha cursado programas de liderazgo en IAE Business School.