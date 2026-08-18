Por qué lavar los juguetes con vinagre?

En las últimas semanas las personas han mostrado un gran interés por los diversos usos del vinagre fuera de su tradicional uso en la preparación de alimentos. Ahora, una nueva información llama mucho la atención entre los lectores de Google.

Se trata del hecho de rociar o limpiar los juguetes infantiles con vinagre, este truco puede ayudar a eliminar suciedad, restos pegajosos y acumulaciones de baba, especialmente en objetos que los niños llevan constantemente a la boca. Sin embargo, no todos pueden mojarse.

La forma de utilizarlo depende del material y del funcionamiento del juguete. En piezas sólidas y sin componentes electrónicos puede emplearse con mayor facilidad, mientras que en juguetes con pilas debe aplicarse mediante un paño bien escurrido.

¿Para qué sirve el vinagre al limpiar juguetes?

El vinagre blanco puede funcionar como limpiador general y ayudar a retirar residuos que se acumulan durante el uso cotidiano. La fuente señala que también puede contribuir a eliminar algunos gérmenes, aunque no debe considerarse un sustituto universal de un desinfectante.

Para una limpieza general, la experta citada por VTechToysBlog recomienda utilizar un paño humedecido con vinagre blanco y muy bien escurrido. También propone una mezcla de agua y jabón para platos sin aroma cuando se requiere una limpieza más profunda.

Juguetes sólidos: pueden limpiarse con mayor facilidad si no tienen pilas ni orificios.

Mordedores y sonajeros: la limpieza ayuda a retirar baba y residuos pegajosos.

Juguetes electrónicos: el líquido debe mantenerse lejos de pilas, interruptores y componentes internos.

Suciedad en ranuras: puede retirarse con un hisopo o un cepillo de dientes ligeramente humedecido.

Desinfección: si es necesaria, debe utilizarse un producto adecuado y respetar el tiempo de contacto indicado.

La recomendación de VTechToysBlog es evitar empapar los juguetes electrónicos. Para estos casos, el vinagre debe aplicarse sobre un paño, no directamente sobre el dispositivo, y después debe dejarse secar completamente antes de volver a colocar las pilas.

Por qué recomiendan lavar los juguetes con vinagre. �

Cómo limpiar los juguetes con vinagre de forma segura

Si el juguete tiene pilas, primero hay que retirarlas. Después, humedece un paño con vinagre blanco y escúrrelo muy bien antes de pasarlo por las superficies.

En zonas pequeñas o difíciles de alcanzar, puede utilizarse un hisopo ligeramente humedecido. El procedimiento debe evitar especialmente la carcasa de las baterías, los interruptores y cualquier abertura por donde pueda filtrarse líquido.

Beneficios de lavar los juguetes con vinagre. �

Según la fuente, también recomienda mantener los juguetes electrónicos alejados de la humedad y comprobar las indicaciones del fabricante antes de limpiarlos. En juguetes de tela, conviene revisar primero la etiqueta de cuidado.

Si se necesita desinfectar, la limpieza previa es importante para retirar suciedad. Después puede utilizarse un desinfectante apto para el material, siguiendo exactamente sus instrucciones de uso y tiempo de contacto.