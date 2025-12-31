La Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo una exhaustiva labor de limpieza urbana que eliminó miles de unidades abandonadas que representaban focos de inseguridad y problemas sanitarios en distintas zonas de la Ciudad de México.

Los resultados demuestran el alcance de una estrategia que no solo buscó recuperar espacios públicos, sino también mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante operativos coordinados en las 16 alcaldías.

Brigadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron autos abandonados y motocicletas con irregularidades durante operativos realizados a lo largo del año en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Más de 4,000 chatarras fuera de circulación: el balance anual que transformó las calles

Durante todo el año, las brigadas removieron 4,329 vehículos abandonados que ocupaban ilegalmente el espacio público. Las alcaldías con mayor incidencia fueron Cuauhtémoc con 684 unidades retiradas, Iztapalapa con 746 y Benito Juárez con 494.

Estos autos inservibles no solo afectaban la movilidad, sino que generaban puntos críticos donde proliferaban la delincuencia, la basura y fauna nociva.

“Salvando Vidas”: 10,000 motocicletas irregulares sacadas de las calles en operativos sorpresa

Paralelamente al retiro de chatarra, la campaña enfocada en motocicletas alcanzó cifras aún mayores. Con 547 operativos realizados, se trasladaron más de 10,000 motos a depósitos vehiculares tras detectar irregularidades en documentación . Los meses con mayor actividad fueron octubre (1,499 unidades), julio (1,231) y agosto (1,086), períodos donde se intensificaron las revisiones para garantizar que los conductores cumplieran con los requisitos legales y de seguridad vial.

Año Nuevo llega con nuevos operativos: las alcaldías que serán vigiladas con mayor rigor

De cara a 2026, las autoridades anunciaron que los trabajos continuarán con mayor intensidad. El marco legal que sustenta estas acciones —el artículo 35 del Reglamento de Tránsito— prohíbe tajantemente abandonar vehículos inservibles en la vía pública. Las zonas que recibirán especial atención serán aquellas donde históricamente se concentra el problema, aunque ninguna demarcación quedará exenta de supervisión. Esta estrategia busca consolidar los logros obtenidos y enviar un mensaje claro: las calles de la capital deben estar libres de obstáculos que comprometan la seguridad colectiva.