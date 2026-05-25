El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Megalópolis(CAMe) incorporó la iniciativa Hoy No Circula con la finalidad de reducir la contaminación y aumentar la pureza del ambiente en la capital mexicana y en los municipios más importantes del área metropolitana.

Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los coches que no podrán circular lunes, 25 de mayo de 2026.

Los autos que no circulan en México este lunes, 25 de mayo de 2026

Los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este lunes, 25 de mayo de 2026 son los siguientes:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: amarillo

Números de terminación de placa: 5 y 6.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente remarcó que los carros con placa extranjera no circularán según a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas .

¿Qué conductores quedan exentos del programa?

Los conductores mexicanos que atiendan contingencias, necesiten atención médica o transporten personas que requieran ayuda podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones, informó el Gobierno de México.

Los coches que no podrán circular lunes, 25 de mayo de 2026.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante.

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.