Los propietarios tienen un plazo limitado para corregir inconsistencias antes de exponerse a sanciones y procesos administrativos.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, realizó a comienzos de año una operación masiva de fiscalización sobre vehículos importados al país bajo beneficios diplomáticos, una medida que se ejecutó en 20 ciudades colombianas y que involucró a más de 1.400 automotores.

La entidad advirtió que el objetivo principal fue verificar posibles irregularidades en declaraciones de importación, cupos autorizados y beneficios tributarios otorgados durante los últimos años. Además, informó que quienes no regularizaron su situación enfrentaron sanciones económicas, cobros adicionales y nuevos procesos administrativos.

¿Por qué la DIAN revisó vehículo por vehículo?

La acción de control fue diseñada para inspeccionar automotores que ingresaron al territorio nacional mediante tratamientos arancelarios especiales utilizados por personal diplomático, consular y funcionarios vinculados a organismos internacionales.

Según explicó la DIAN, tras el cruce de información de operaciones de comercio exterior, se seleccionaron para revisión 1.475 vehículos, 1.481 usuarios y 2.470 declaraciones de importación que fueron analizados detalladamente por equipos de fiscalización, abogados y personal administrativo.

Ya es oficial: la DIAN revisará auto por auto con abogados y administrativos para verificar irregularidades, autorizaciones y beneficios. Representación creada con IA

La entidad buscó establecer si algunos vehículos superaron los cupos permitidos, recibieron beneficios que no correspondían o presentaron inconsistencias en los documentos entregados durante el proceso de importación.

¿Qué vehículos fueron investigados por la DIAN?

Las revisiones se concentraron en automotores ingresados al país bajo modalidades especiales identificadas como C115, C116, C215 y C216, mecanismos que permiten beneficios tributarios para funcionarios diplomáticos colombianos y extranjeros.

Estas modalidades contemplan tratamientos preferenciales relacionados con impuestos y aranceles, especialmente para personas que cumplieron misiones diplomáticas o trabajaron en el exterior por determinados periodos.

Sin embargo, la DIAN indicó que existen señales de posibles inconsistencias en algunos procesos, razón por la cual activó esta fiscalización nacional para revisar caso por caso.

Cabe mencionar que el organismo podría volver a implementar estos controles. Por el momento no hay nueva fecha confirmada.

¿Qué pasó con quienes tuvieron irregularidades en sus declaraciones?

La entidad hizo un llamado urgente a propietarios, usuarios y tenedores de estos vehículos para que revisaran cuanto antes su situación tributaria y aduanera.

En caso de detectar errores o exceder los límites permitidos, contaban con la posibilidad de corregir voluntariamente sus declaraciones de importación y acogerse a los beneficios temporales establecidos por el Gobierno nacional bajo el Decreto 1474 de 2025, expedido en medio de la Emergencia Económica y Social.

El plazo máximo para realizar este proceso venció el pasado 1 de abril. Después de esa fecha, quienes no hayan regularizado su situación quedaron expuestos a sanciones más severas, intereses y actuaciones administrativas adicionales.

¿Qué buscó la DIAN con esta fiscalización masiva?

La autoridad tributaria aseguró que esta estrategia pretendió fortalecer la transparencia en las operaciones de importación y garantizar el cumplimiento de las normas aduaneras vigentes en Colombia.

Además de detectar posibles irregularidades, la entidad buscó que los propietarios tengan la oportunidad de ponerse al día antes de que avancen investigaciones formales que podrían derivar en multas económicas y otros procesos legales.