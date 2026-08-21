Viajar desde Estados Unidos hacia México requiere cumplir con la documentación correspondiente y las condiciones de ingreso establecidas por las autoridades migratorias. Para quienes se trasladan por vía aérea, contar con una libreta de pasaporte válida y en regla es un requisito fundamental e indispensable.

Por ello, los pasajeros que tengan previsto volar hacia territorio mexicano deben revisar cuidadosamente la vigencia de su documento antes de iniciar el viaje o comprar sus boletos.

Diferencia clave: libreta de pasaporte vs. tarjeta pasaporte

El Departamento de Estado de Estados Unidos recuerda que para abordar un vuelo internacional hacia México se necesita obligatoriamente una libreta de pasaporte.

Aunque la tarjeta pasaporte estadounidense y la libreta tienen la misma validez temporal, cumplen funciones distintas:

Libreta de pasaporte : es el único formato válido para realizar viajes internacionales por vía aérea.

Tarjeta pasaporte: está diseñada exclusivamente para cruces fronterizos internacionales por vía terrestre o marítima, por lo que no puede utilizarse para abordar un vuelo comercial hacia México.

Tener una tarjeta pasaporte no soluciona el problema de documentación cuando el traslado se realiza en avión. Intentar viajar con un documento vencido o no apto para la vía aérea resultará en la denegación de abordaje por parte de la aerolínea.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Qué deben revisar los estadounidenses antes de viajar a México

Antes de planificar el vuelo, es recomendable tener en cuenta los siguientes puntos:

Vigencia del documento : la libreta de pasaporte estadounidense tiene una vigencia de 10 años para mayores de 16 años y de 5 años para menores.

Condiciones de las aerolíneas : muchas compañías aéreas realizan controles documentales estrictos antes del embarque y pueden impedir el viaje si el documento no se encuentra vigente o no cumple con los requisitos del país de destino.

Control migratorio: al llegar al país, las autoridades mexicanas realizan las verificaciones correspondientes de entrada, por lo que mantener el pasaporte actualizado previene cualquier contratiempo en el aeropuerto de llegada (como la Ciudad de México, Tijuana, Monterrey, entre otros).

Qué hacer si el pasaporte está vencido

En caso de que el documento esté próximo a vencer o ya se encuentre caducado, el Departamento de Estado de Estados Unidos dispone de canales oficiales y procedimientos para solicitar la renovación.

Se recomienda iniciar el trámite con suficiente antelación a la fecha estimada del vuelo para evitar demoras imprevistas que afecten los planes de viaje.