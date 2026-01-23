Requisitos del trámite de la visa americana para entrar a Estados Unidos

Durante mucho tiempo, la renovación de la visa americana fue un trámite sencillo y rápido, ya que solo requería el envío de documentación. Sin embargo, hoy en día es necesaria una entrevista consular que puede complejizar el proceso de obtención.

A partir del 1 de octubre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos modificó sus lineamientos y dejó establecido que la entrevista presencial volvió a ser la norma general, incluso en los casos de renovación, con excepciones muy puntuales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos cambia los lineamientos del trámite de la visa americana

La medida quedó plasmada en un aviso oficial publicado el 18 de septiembre de 2025, que reemplazó guías anteriores y recomienda a los solicitantes revisar siempre las reglas específicas del consulado donde realizarán el trámite de visado.

¿Quiénes tienen entrevista por visa americana?

Por regla general, los solicitantes de visas de no inmigrante deben acudir a una entrevista presencial, incluidos quienes renuevan su documento y personas que antes solían estar exentas, como menores de 14 años y adultos mayores de 79.

En términos prácticos, esto implica que muchas renovaciones ya no se procesan de forma automática y pasan a considerarse trámites completos, con entrevista incluida, lo que modifica tiempos, logística y nivel de preparación.

¿Qué es la renovación de visa?

Renovar un visado no se limita a haber tenido una anteriormente. Para que un trámite sea considerado una renovación exenta de entrevista, deben cumplirse todos los criterios establecidos en el aviso oficial.

Requisitos

Que la visa corresponda a ciertas categorías específicas, principalmente B1/B2, Border Crossing Card o H-2A, bajo condiciones determinadas.

Que la solicitud se presente dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa.

Que la visa anterior haya sido otorgada con vigencia completa.

Que el solicitante tramite la renovación en su país de nacionalidad o residencia.

Que no existan negativas previas sin resolver ni indicios de inadmisibilidad.

Si uno solo de estos puntos no se cumple, el sistema puede clasificar el caso como sujeto a entrevista obligatoria.

¿Quiénes no pueden renovar la visa americana?

Con los criterios actuales del Departamento de Estado, una renovación deja de tratarse como tal cuando ocurre alguno de los siguientes escenarios:

La visa venció hace más de 12 meses.

La visa anterior no tuvo vigencia completa.

Hubo una negativa posterior o algún antecedente migratorio problemático.

El solicitante cambió de categoría de visa.

El trámite se realiza fuera del país de residencia.

Existen inconsistencias en la información o señales que requieren revisión personal.

En cualquiera de estos casos, aunque la persona haya tenido visa anteriormente, el consulado puede exigir entrevista, analizar el expediente desde cero y solicitar la presencia física del solicitante.